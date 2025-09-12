Cearense de Beach Tennis tem início com promessa de disputas acirradas na Praia de Iracema

Foto: Iara Costa/O POVO Torneio terá competição com mais de 570 atletas

Iniciou-se nesta quinta-feira, 11, e segue até domingo, 14, a Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Beach Tennis Experience, realizada no Aterro da Praia de Iracema. Chancelado pela Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), o torneio acontece em uma estrutura ampliada, a Arena Makai, composta por 15 quadras, lounge com bar, áreas de convivência e até aulas experimentais mediante inscrição.

A grandiosidade da arena que toma as areias da praia cearense se justifica: esta etapa define os pontos finais para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que encerrará a lista de classificados para a Copa das Federações da modalidade. Cada uma das 11 categorias do Estadual garantirá vaga para quatro homens e quatro mulheres, e mais de 570 atletas estão inscritos entre disputas classificatórias e participativas.

As primeiras partidas desta quinta-feira foram das duplas mistas iniciantes, nas categorias D e C. Entre os destaques em quadra está Larissa Araújo, cearense que busca vaga na Copa. Com pouco mais de dois anos dedicados ao beach tennis, ela frisou a importância da presença da família e da torcida na busca pelo título e pela sonhada classificação.

“Estou com as expectativas nas alturas. Hoje já vai dizer muita coisa sobre as disputas e quero muito chegar bem na final para buscar o título. Pra isso, ter a torcida perto é fundamental, pois dá aquele apoio quando mais precisamos. Além disso, competir em uma estrutura tão completa, que oferece conforto tanto para os atletas quanto para o público, é muito bom”, afirmou.

A programação será intensa como a busca por pontos que levarão até a Copa das Federações da modalidade. Nesta sexta-feira, 12, entram em quadra as duplas mistas das categorias sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, além de 40+, 50+ e 60+. No sábado, será a vez das disputas entre duplas masculinas e femininas, até chegar às fases eliminatórias e ao encerramento no domingo, 14.

Para o árbitro e professor Leonardo Sousa, pioneiro da Federação Cearense de Beach Tennis, o torneio promete alto nível técnico pelo poder de decisão das disputas. Segundo ele, os pontos necessários para a classificação nacional estão bastante equilibrados, o que aumenta a expectativa por jogos acirrados.

“É a última etapa do Cearense, uma megaetapa, e muita gente está na briga direta por pontos. Isso vai tornar as partidas bem disputadas. Serão quatro dias em que o bicho vai pegar (risos)”, destacou.