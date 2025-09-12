Clássico-Rei do futsal vale manutenção de tabu e marca retorno de torcida

Foto: João Moura / Fortaleza EC Jogadores do Fortaleza Fusal em quadra

Ceará e Fortaleza se enfrentam no segundo Clássico-Rei da temporada das quadras. O duelo acontece nesta sexta-feira, 12, às 19 horas, no ginásio Paulo Sarasate, na Capital. A partida marca o retorno das torcidas em um dérbi da modalidade. Mil ingressos foram disponibilizados para ambas as equipes, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e a expectativa é de casa cheia.



O Tricolor é o atual líder da primeira fase, com 18 pontos, e pode garantir a primeira colocação com um jogo de antecedência caso triunfe no jogo. O Vovô, por sua vez, somou 13 pontos e é o vice-líder, com uma partida a menos.

Além da liderança, o confronto vale a manutenção da invencibilidade de ambos e a sequência de um tabu. No Campeonato Cearense, ambas as equipes estão invictas. O Fortaleza tem 100% de aproveitamento em seis partidas e o Ceará tem quatro vitórias e um empate.

O Leão defende uma sequência de três jogos sem ser derrotado pelo maior rival, algo que começou quando o time retornou à modalidade. Desde 2024, as equipes se encontraram em três oportunidades, com o Tricolor do Pici saindo vencedor de duas e empatando a restante.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu no dia 12 de abril deste ano, válido pela Copa Estado do Ceará. Na ocasião, Levy, Kadinho, Valdin e Gugu Flores marcaram os gols tricolores e garantiram a vitória para o Leão. Douglas Pecém, Barbosa e Guilherme descontaram para o Vovô.

Naquela ocasião, o Fortaleza avançou como líder da primeira fase, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Vovô se classificou em segundo, com 12 pontos. Nas semifinais, a equipe alvinegra foi eliminada pelo São João do Jaguaribe, que venceu também o Fortaleza na final do certame.



Ao Esportes O POVO, Gugu Flores, pivô e artilheiro do Tricolor no ano, comentou sobre a expectativa para a partida. Autor de 18 gols no ano, o camisa 10 valorizou a presença de ambas as torcidas e falou sobre a boa temporada que vem tendo. "Depois de mais de 20 anos, o clássico volta a ter torcida. Esperamos fazer uma bela partida e sair com a vitória. Contamos com a presença do nosso torcedor", disse.

"Feliz que estamos conseguindo concluir a jogada em gols, é um momento bom. Espero seguir trabalhando e continuar auxiliando o Fortaleza a se manter no topo, que é onde deve estar. Agradeço o trabalho que está sendo implantado no grupo, estou sendo feliz em marcar muitos gols e espero que continue assim, com a ajuda dos companheiros", complementou.

Do lado alvinegro, o principal jogador é o também pivô Douglas Pecém, com 21 gols na temporada. O jogador valorizou a semana de treino das equipes e pediu o apoio dos torcedores no jogo.

"A semana toda foi de muito trabalho. Trabalho árduo, trabalho duro. Para enfrentar o forte adversário que é a equipe do Fortaleza. Até entre os atletas mesmo, a gente comentando o fato histórico que vai ser o jogo com duas torcidas e a importância mais uma vez da nossa torcida comparecer e nos apoiar", disse.

"Todos os torcedores sabem da importância que têm para nós, nos apoiam, nos levam para frente e rumo à vitória. Se Deus quiser, a expectativa é a melhor. É de buscar a vitória em um jogo importante, um jogo diferente de tudo. Um clássico é um jogo que não se joga só com tática, mas também com coração, com raça. E é isso que a gente vai mostrar dentro de quadra", conclui.