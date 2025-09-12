Com reforços, Palermo avalia quem será o "camisa 10" do meio-campo do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Meia Yeison Guzmán tem se destacado em treinos

Setor de maior reformulação do Fortaleza no período de janela de transferências, o meio-campo, que foi um problema ao longo de toda a temporada, pode se tornar uma solução para Martín Palermo. No duelo contra o Vitória-BA, amanhã, o treinador argentino terá a oportunidade de promover estreias e indicar sua preferência inicial pelo “camisa 10”, posição que tende a ter uma acirrada disputa pela titularidade.

São quatro opções que Palermo tem para a função: Lucca Prior e Tomás Pochettino, que já estavam no clube, e Yeison Guzmán e Lucas Crispim, contratados durante a mais recente janela de transferências. Embora o quarteto consiga desempenhar outras funções além da armação, a tendência é que o comandante, pelo menos por ora, não fuja do pragmático e escale a equipe de forma segura.

Diante do Vitória, Palermo deve utilizar o 4-2-3-1, em que a linha de três ofensiva é formada por dois pontas e um meia de criação. Nesse modelo, imagina-se que dois nomes ganham força: Yeison Guzmán e o já conhecido da torcida tricolor, Lucas Crispim. Ambos fazem muito bem o papel de “orquestrar” o time, com boa capacidade de passes, finalização e bola parada — elemento fundamental nas equipes do “El Titán”.

Guzmán, inclusive, tem chamado a atenção da comissão técnica de Palermo pelo bom rendimentos nos treinamentos, conforme apurou o Esportes O POVO. Embora o colombiano não atue oficialmente há quatro meses, ele já realiza atividades no Pici há algumas semanas. Em sua coletiva de apresentação, disse estar totalmente apto para estrear e ajudar o Leão.

“O que me inspira para jogar é poder atuar e oferecer todas as minhas características e o meu potencial para a equipe. Quero fazer história com essa camisa e ser um grande nome aqui. É o que quero. Quero entregar todo o meu potencial para ajudar a equipe”, enfatizou.

Lucas Crispim vive um cenário semelhante ao de Guzmán: entrou em campo pela última vez no final de maio. Identificado com o Fortaleza, o meia vem de uma ótima temporada pelo Buriram United, da Tailândia, onde marcou 15 gols e deu oito assistências em 45 jogos disputados. O nível da liga, porém, é bem menor se comparado ao Brasileirão — torneio que o “Parça” conhece bem.

Lucca Prior surge como uma opção mais estável. O jovem vinha atuando como titular na “era Renato Paiva” e soube aproveitar muito bem as oportunidades. No período com o técnico português, mostrou personalidade, bom vigor físico e qualidade nas articulações. Marcou dois gols, um deles na partida mais recente do Tricolor na Série A, na derrota por 2 a 1 para o Internacional-RS, no Beira-Rio.

Pochettino, em anos anteriores protagonista, em 2025 vive sua pior fase no Fortaleza. Recentemente, com Paiva, sofreu com lesões e voltou apenas na reta final do trabalho do comandante. Apesar de apto para jogar, parece ser a opção menos viável para Palermo escalar como titular, tendo em vista os outros nomes disponíveis. A tendência natural, neste primeiro momento, é que Guzmán ou Prior sejam os escolhidos.