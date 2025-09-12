Dúvida na ponta: cinco jogadores disputam posição de titular no Ceará

Foto: Samuel Setubal Aylon vem em tendo sequência no time do Ceará

Depois de duas semanas livres para treinamentos devido à pausa para a Data Fifa, o Ceará vai voltar a disputar uma partida oficial neste fim de semana. No domingo, 14, às 20h30min (horário de Fortaleza), o Vovô visita o Vasco da Gama-RJ, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em partida da 23ª rodada da Série A 2025.

Para o confronto ante os cariocas, o técnico Léo Condé terá de "quebrar" a cabeça para escolher um nome entre cinco. Isso porque a ponta esquerda da equipe alvinegra não tem um titular absoluto e, atualmente, cinco opções se apresentam disponíveis para o comandante.

Dono da posição no primeiro semestre do ano, Pedro Henrique perdeu espaço nos últimos jogos e, quando entra no decorrer do segundo tempo, não vem engatando boas atuações. No entanto, apesar do rendimento abaixo do esperado, pode ganhar voto de confiança do treinador pela boa qualidade técnica e obediência tática.

Por outro lado, Aylon foi o titular do lado esquerdo nas três partidas mais recentes do Alvinegro contra Bahia, Grêmio-RS e Juventude-RS. O atacante, que mostra versatilidade desde o ano passado, é homem de confiança de Condé.

Outro cotado para assumir a vaga diante do Vasco é Fernandinho. De perfil agressivo e driblador, o camisa 77 já figurou entre os titulares no começo da temporada, mas sofreu com lesões e ainda não conseguiu ter um bom número de jogos consecutivos pelo Vovô. Na pausa para a Data Fifa, ele se recuperou de lesão na coxa e agora volta a ficar à disposição da comissão.

Por último, dois nomes aparecem no leque de opções do Ceará. São eles: Paulo Baya e Rodriguinho. Contratados na janela de meio de temporada, os atletas chegaram ao clube para reforçar o setor ofensivo, que carecia de alternativas.

Apesar da pouca minutagem, Baya já mostrou que pode ser útil para Léo Condé, especialmente na ponta esquerda, setor em que gosta de atuar. Até o momento, ele atuou por 24 minutos na vitória sobre o Red Bull Bragantino e outros 25 no empate com o Grêmio

"Já conversei com professor e falei para ele que jogo tanto na esquerda, quanto na direita, mas minha preferência é na esquerda por conta da finalização. Estou disposto a ajudar a equipe [...] É sempre bom ter concorrência, isso nos faz querer mais. Isso é ótimo para o grupo", afirmou o jogador em coletiva de apresentação.

Rodriguinho, por sua vez, também apresenta características que podem ser aproveitadas por Condé. Embora também atue como meio-campista, o jogador chegou ao Ceará, inicialmente, para ser uma opção nas pontas do ataque, função que exerceu no Cruzeiro-MG e no América-MG.

Com a dúvida no ar, o Ceará segue preparação para enfrentar o Vasco. Antes de viajar para o Rio de Janeiro, o grupo alvinegro ainda realiza treinamentos na tarde de hoje e amanhã pela manhã. Ambas as atividades serão realizadas no CT de Porangabuçu.