Gazal destaca estrutura do Fortaleza e fala sobre disputa na zaga: "O campo vai responder"

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC O zagueiro Lucas Gazal foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza

Preparado para estrear pelo Fortaleza, o zagueiro Lucas Gazal comentou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 11, sobre a disputa interna pela titularidade no Fortaleza. Para ele, apesar de o sistema defensivo atravessar uma má fase, todos os jogadores do setor possuem muita qualidade, algo que deve ser potencializado pelo técnico Palermo.

“Não vou apontar o dedo para ninguém. São todos jogadores de muita qualidade. Posso falar especificamente dos zagueiros. O Brítez, Ávila, Kuscevic, que não está conosco, pois está no DM, mas eu acompanhava, além do Benevenuto, que já tem uma história no clube, são todos defensores de muita qualidade. Nada incomoda mais um zagueiro do que sofrer gols. O professor Palermo fez alguns ajustes defensivos, com bastante intensidade. Tenho certeza de que daqui para frente tudo dará certo”, avaliou.

Sobre a disputa pela titularidade, Gazal reforçou que leva o assunto com tranquilidade. “O campo vai responder”, disse ele. O zagueiro ainda fez questão de elogiar a estrutura do Fortaleza, que definiu como “maravilhosa”.

“Falar do clube é muito fácil. É uma estrutura maravilhosa a que a gente encontra aqui para trabalhar no dia a dia. A cidade é muito bonita, mas não consegui aproveitar muito ainda, já que cheguei há pouco tempo. Em relação à titularidade, é algo que levo muito tranquilamente. O campo vai responder. Tenho certeza absoluta de que, buscando meu espaço com muita humildade, as coisas vão acontecer naturalmente. Quem sai ganhando é o Fortaleza”, comentou.