Bia Haddad erra muito e decepciona torcida com queda nas quartas de final

Beatriz Haddad Maia viveu uma sexta-feira de sentimentos distintos e para se esquecer, indo da euforia à decepção rapidamente na quadra central Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos. A brasileira começou de maneira arrasadora o jogo diante de Renata Zarazua, abriu logo 3 a 0, mas não conseguiu manter o rendimento em alta e acabou decepcionando, caindo nas quartas de final do SP Open com derrota por 6/7 (5/7) e 3/6 em dia de erros em demasia — 53 não forçados.

Cabeça de chave 1, a brasileira esteve em mais um dia "estranho" no circuito, reclamando muito, falando palavrões e rapidamente se abatendo na partida. A mexicana, sem se importar, manteve-se concentrada do início ao fim para somar um triunfo gigante.

O começo da brasileira foi promissor, abrindo logo 3 a 0. A quebra veio em avanço à rede e curta sem chances de reação da oponente. A brasileira ainda desperdiçou um break para abrir 4 a 0. Errou e permitiu reação e empate.

A brasileira voltou a quebrar e sacou para fechar com 5 a 3. A ansiedade pesou e a mexicana estragou a festa ao se safar e depois buscar o 5 a 5. A definição foi para o tie-break e os gritos de "olê, olê, olê, olá, Bia, Bia", eram um combustível a mais para a número 1 do Brasil e do WTA 250.

A noite fria caiu e a mexicana se adaptou melhor à mudança do clima, mostrando enorme equilíbrio para fechar o set em 7/6 com 7 a 5 no game desempate.

A torcida voltou a cantar alto por uma volta por cima da 27ª do mundo. Nada dava certo, contudo. A "definição" veio no oitavo game, quando tinha 40 a 15 e cometeu três erros não forçados além de uma dupla falta, perdendo o serviço. Bia soltou palavrões e recebeu advertência da árbitra. Sarazua sacou bem e fechou em 6 a 3. (Agência Estado)