Com 4 retornos, Ceará visita o Vasco na retomada pós-Data Fifa

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Zagueiro Willian Machado cumpriu suspensão e volta ao time

O Ceará, enfim, vai voltar a disputar uma partida oficial depois de duas semanas. Amanhã, às 20h30min (horário de Fortaleza), o Vovô entra em campo para medir forças com o Vasco da Gama-RJ em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Fora de casa, o time alvinegro terá de superar um adversário que vai ter como ponto favorável a força da torcida, especialmente após a classificação cruzmaltina na Copa do Brasil na quinta-feira, 11, ante o rival Botafogo-RJ. A vaga para a semifinal do torneio veio através dos pênaltis, nos quais o time de Fernando Diniz venceu por 5 a 3 após dois empates em 1 a 1, no São Januário e no Nilton Santos.

Todavia, para vencer o embalado rival, o Alvinegro de Porangabuçu contará com quatro retornos importantes para o técnico Léo Condé. São eles: o zagueiro Willian Machado, o lateral Matheus Bahia, o meia Lourenço e o ponta Fernandinho.

O primeiro cumpriu suspensão automática na derrota para o Juventude-RS, no dia 30 de agosto, e agora vai retomar seu posto de titular na defesa. Ele, inclusive, projetou o duelo contra o Vasco em entrevista coletiva.

"A gente sabe do contexto do jogo, vai ser muito duro. O Vasco é um adversário chave nessa luta para a permanência. É um jogo fora de casa contra uma equipe que melhorou. Vai ser muito difícil, mas creio que nossa equipe vem 'criando casca' fora de casa. A gente vem conseguindo atuações convincentes", disse.

Matheus Bahia, por sua vez, foi desfalque nos últimos jogos do time devido a um trauma no joelho sofrido em partida contra o Palmeiras-SP, válida pela 19ª rodada da Série A. Recuperado, o camisa 79 já treina com a equipe desde o início da semana e pode ser escalado na onzena inicial.

Outro retorno, Lourenço, que vive boa fase, não atuou ante o Juventude por conta de uma virose, mas já mostrou boa condição física e deve atuar diante do Vasco. Por último, Fernandinho voltou aos treinamentos com o grupo após se recuperar de uma lesão muscular na região anterior da coxa contra o Cruzeiro-MG, em jogo da 17ª rodada do Brasileirão.

Com isso, o Ceará tem apenas o lateral-direito Rafael Ramos e o zagueiro Luiz Otávio no departamento médico do clube. O primeiro segue tratamento após lesão na coxa, enquanto o segundo se recupera de reconstrução do ligamento cruzado anterior.

Ocupando a 11ª colocação do Brasileirão com 26 pontos, o time alvinegro almeja vencer o Vasco para figurar na primeira página da tabela de classificação, além de se distanciar da zona de rebaixamento. Ainda em solo cearense, o Vovô realiza treino de apronto na manhã de hoje e, logo depois, viaja para o Rio de Janeiro.