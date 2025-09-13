Em estreia de Palermo, Fortaleza recebe o Vitória em duelo direto contra o Z-4

Em jogo que marcará a estreia do técnico Martín Palermo, o Fortaleza recebe o Vitória-BA na Arena Castelão, na Capital, neste sábado, 13, às 16 horas, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida representa um duelo direto entre as equipes na luta contra o rebaixamento, já que ambos ocupam, atualmente, alguma posição dentro do Z-4 — o Leão do Pici é o 19º, enquanto o Rubro-Negro está em 17º.

O Fortaleza chega para o confronto com os ânimos renovados após a chegada de Palermo. O treinador teve cerca de seis dias livres para trabalhar com o elenco tricolor, realizar ajustes e montar o time que julga ideal para seu modelo tático. Apesar da presença do argentino ter inicialmente renovado a esperança de parte dos torcedores, o cenário vivido pelo clube é muito desafiador.

Na vice-lanterna, o escrete vermelho-azul-e-branco está sete pontos abaixo do Vitória, do Santos (16º) e do Vasco (15º), que são equipes também inseridas no mesmo contexto na competição, com risco iminente de cair para a Série B. Até por isso, não há mais margem para o Fortaleza tropeçar, sobretudo contra rivais diretos. O clima no Pici para este sábado é de final.

São oito jogos consecutivos sem triunfos, sendo seis pelo Brasileirão e dois pela Libertadores, desempenho que culminou na demissão de Renato Paiva. Na elite nacional, são quatro reveses seguidos. De acordo com a projeção do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) — referência neste tipo de cálculo —, o Tricolor precisa somar ao menos 43 pontos para alcançar uma margem relativamente segura de permanência. Ou seja, nos 17 jogos restantes, é preciso vencer nove e empatar um.

Para a partida, Palermo conta com quatro desfalques certos: os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral-direito Tinga e o atacante Moisés, todos por questões físicas. Por outro lado, o técnico argentino tem o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão na rodada passada, e de Herrera e Lucas Sasha, recuperados de lesões.

Adversário do Fortaleza, o Vitória conseguiu ir para a pausa da Data Fifa com um clima mais ameno ao vencer o Atlético-MG no Barradão, em Salvador (BA). Antes de enfrentar o Galo, o Leão baiano chegou a ficar seis partidas sem triunfos na Série A, período em que sofreu uma humilhante goleada por 8 a 0 diante do Flamengo-RJ, no Maracanã — resultado que culminou na demissão de Fábio Carille e em protestos da torcida.

Rodrigo Chagas, que comandou o Vitória contra o Atlético-MG, deixou de ser interino e foi efetivado como técnico pela diretoria rubro-negra. Ele se tornou ídolo do clube como jogador e já assumiu o comando na beira do campo em outras ocasiões importantes — em 2020, por exemplo, ajudou a livrar o time do rebaixamento para a Série C.

Na escalação, Rodrigo Chagas deve utilizar três velhos conhecidos do futebol cearense no ataque: Erick, ex-Ceará, Osvaldo, que tem forte identificação com o Fortaleza, e Renato Kayzer, que foi vendido pelo Tricolor para o Vitória recentemente. O treinador terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Rúben Ismael e Jamerson, lesionados.

Fortaleza x Vitória: ficha técnica

Fortaleza



4-4-2: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior e Yeison Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Vitória



4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Téc: Rodrigo Chagas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 13/9/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Esportes O POVO, Premiere

