Ceará visita o Vasco em busca de voltar a vencer e definir a rota no Brasileirão

Foto: Samuel Setubal No primeiro turno, o Ceará levou a melhor e venceu com dois gols de Pedro Raul

De olho em voltar a vencer após três jogos, o Ceará volta a campo neste domingo, 14, às 20h30min (horário de Fortaleza), ante o Vasco da Gama-RJ, em duelo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o Vovô vai encarar a responsabilidade de dar rumo à narrativa da própria campanha em um jogo divisor de águas numa sequência que ainda terá Bahia, São Paulo, Vitória-BA e Santos-SP.



Na 11ª colocação, com 26 pontos, o time de Léo Condé figura entre a possibilidade de consolidar a distância em relação ao Z-4 e passar a pleitear uma classificação às competições continentais ou a de sentir de perto a desconfortável ameaça da parte de baixo da tabela, que já está embolada. Para o confronto, o agora comandante mais longevo — em dias — do Vovô no século XXI terá retornos importantes.



Do outro lado, o Ceará vê um adversário que somou apenas 22 pontos na tabela e vive mais pressionado, sendo quase um porteiro para a zona de rebaixamento — residência que o Ceará quer assegurar o máximo de distância da fachada.



Contudo, encara também um time que teve o estado anímico renovado pela recente classificação à semifinal da Copa do Brasil, derrotando o rival Botafogo nos pênaltis. O Vasco vai fazer valer a crença de ter consolidado a clichê virada de chave, como destacou o técnico Fernando Diniz em sua mais recente coletiva.



Em seus últimos compromissos, o Ceará somou apenas uma vitória em cinco jogos e marcou só um gol em quatro duelos. Antes da Data-Fifa, enfrentou o Juventude-RS na Arena Castelão e foi derrotado pelo placar mínimo com um gol nos minutos finais.



Se o alvinegro cearense vive entre a porta do céu e a do inferno na tabela, o carioca já enfrenta o calor da parte de baixo. Com o torneio nacional afunilando, o duelo é considerado de grande prioridade para os vascaínos, que não jogarão no meio de semana e vão entrar com tudo que têm disponível.



A equipe de Diniz, no entanto, terá de lidar com desfalques e duas dúvidas na formação titular, situação que deve alterar a escalação inicial. Hugo Moura é ausência confirmada. O jogador levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada do torneio diante do Sport-PE. Tchê Tchê voltou a sentir um problema na coxa, enquanto Lucas Piton deixou o clássico de muletas.



Além da classificação – em dois jogos – ante o Botafogo na Copa do Brasil, os cariocas também haviam vencido o Sport no último compromisso pelo Brasileirão, por 3 a 2. Antes disso, havia perdido para Corinthians e Juventude, ainda que tivesse goleado o Santos, por 6 a 0, uma rodada antes.



No Ceará, a semana trouxe reforços importantes. Léo Condé terá cinco retornos no elenco: Fernando Miguel, Willian Machado, Matheus Bahia, Lourenço e Fernandinho. Entre eles, p zagueiro fez o alerta em entrevista: é preciso vigiar Vegetti, centroavante vascaíno que costuma resolver em lances de bola aérea. E ele será um dos responsáveis por anulá-lo, posto que é o atleta com mais cortes por jogo no campeonato.



Na tabela, a situação das equipes se separa por quatro pontos. Se o Ceará tem 26, o Vasco tem 22, mesmo número do Vitória, primeiro time dentro da zona da degola. O Cruzmaltino não tem tirado proveito de uma das vantagens que terá ante o Ceará: o mando de campo. Na competição, o time de Fernando Diniz só é melhor que Santos, Fortaleza e Sport como mandante.



O Ceará também não tem um desempenho tão expressivo como visitante, mas conseguiu vencer times como o Cruzeiro longe de seus domínios e dificultar outros duelos importantes. No Brasileirão 2025, o Ceará já fez dez jogos como visitante e somou nove pontos.



O Vovô embarcou para o duelo no início deste sábado, 13. Entre os atletas que não viajaram, estão Lucas Mugni e Matheus Araújo, que ainda terão as situações divulgadas no boletim médico do clube, se não tiverem se ausentado por opção técnica de Condé. Outras duas ausências são as de Zanocelo e Lucca, recém-contratados que ainda não estrearam.

Vasco x Ceará: ficha técnica

Prováveis escalações



Vasco



4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Téc: Fernando Diniz

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Téc: Léo Condé