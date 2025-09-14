Em duelo direto, Fortaleza tem boa atuação e supera o Vitória na estreia de Palermo

O Fortaleza fez a torcida sorrir na estreia do técnico Martín Palermo na tarde de ontem. Atuando na Arena Castelão, na Capital, o Leão teve atuação convincente e bateu o Vitória-BA por 2 a 0 em partida válida 23ª rodada da Série A 2025. Os gols foram marcados por Breno Lopes e Bruno Pacheco.

Embalado por quase 30 mil torcedores, o Tricolor do Pici entrou em campo com uma clara missão: vencer um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Só assim o time poderia diminuir a distância de pontos em relação aos clubes fora do Z-4. Ciente disso, a equipe comandada pelo estreante Martín Palermo começou o duelo tentando controlar do jogo.



Apesar da iniciativa cearense, foi o clube baiano quem chegou primeiro. Aos 12, Renato Kayzer teve chance de marcar, mas mandou para fora. Em resposta, Mancuso recebeu cruzamento de Bruno Pacheco e chutou para bloqueio da defesa. Depois, o Vitória criou a oportunidade mais perigosa do jogo até então: em jogada na ponta direita, Erick bateu de canhota no canto do goleiro João Ricardo, que fez grande defesa para salvar o Fortaleza.

Com um jogo movimentado, o placar foi aberto aos 30 minutos, em lance de insistência. Após disputa dentro da área, Breno Lopes "roubou" a bola de Mancuso e bateu cruzado para balançar as redes da Arena Castelão.

Depois do gol, o time de Palermo se tornou dono da posse da bola e até criou chances, mas sem perigo. A reta final do primeiro tempo ficou marcada pela quantidade de faltas cometidas.

Na volta para o segundo tempo, o Leão do Pici mostrou, mais uma vez, seu objetivo de alegrar a torcida. Isso porque logo no primeiro minuto Bruno Pacheco avançou pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou para ampliar o placar em favor dos cearenses.

Confortável no confronto, a equipe tricolor seguiu ditando o ritmo e chegou a acertar a trave com Pacheco após cobrança de escanteio. No lance seguinte, Mancuso recebeu passe dentro da área e finalizou para defesa de Lucas Arcanjo. Na sobra, Lucero ainda chutou para mais uma defesa do goleiro do Vitória.



Se o Fortaleza parecia cada vez mais "tranquilo" em campo, o Vitória tentava achar espaço na defesa cearense para poder criar perigo. Foi assim que Matheuzinho mandou a bola por cima das traves de João Ricardo. Porém, o chute do meia não assustou.

Em resposta, o Tricolor do Pici quase marcou um belo gol com Lucas Crispim, que fez sua reestreia pelo clube. O camisa 91 recebeu cruzamento de Mancuso e tentou finalização de voleio, mas não obteve sucesso.

Pressionado para buscar diminuir o marcador, o técnico Rodrigo Chagas, do Leão da Barra, promoveu alterações na equipe. A tentativa até surtiu efeito, mas o time rubro-negro se mostrou nervoso e pouco criativo ao encontrar uma boa compactação defensiva do Fortaleza, que pouco sofreu nos minutos finais e segurou a vitória.

Com o resultado positivo, o Leão do Pici encerra um jejum de oito jogos consecutivos sem vencer e chega aos 18 pontos somados na Série A. Décimo nono colocado, o time volta a campo no próximo sábado, 20, diante do Palmeiras-SP, fora de casa.

Fortaleza 2x0 Vitória - Ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo), Matheus e Lucca Prior (Crispim); Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Bareiro). Técnico: Martín Palermo.

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira (Dudu) e Cantalapiedra (Romarinho); Erick (Renzo López), Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Rodrigo Chagas.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 13/9/2025

Árbitro: Edina Alves Batista/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Gols: 30min/1ºT - Breno Lopes (FOR); 1min/2ºT - Bruno Pacheco (FOR)

Cartões amarelos: Lucero, Pierre, Brítez (FOR), Camutanga, Baralhas, Kayzer, Cantalapiedra, Raúl Cáceres, Dudu (VIT)

Público e renda: 29.137 pessoas e R$ 335.868,00