Floresta visita Londrina buscando primeira vitória na segunda fase da Série C

Foto: Kelly Pereira/Floresta EC Floresta enfrenta Londrina pela segunda fase da Série C 2025.

Depois de estrear no quadrangular de acesso da Série C com um empate sem gols diante do Caxias-RS, em casaa, no Domingão, o Floresta volta a campo neste domingo, 14, em busca do primeiro triunfo nesta fase decisiva. O Verdão da Vila Manoel Sátiro encara o Londrina-PR às 16h30min, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, na cidade paranaense, em mais um duelo direto pela classificação à Segundona 2026.

Apesar do empate em casa, o Floresta não largou em desvantagem na tabela. Isso porque o outro confronto da primeira rodada, entre São Bernardo e Londrina, terminou também empatado, em 2 a 2. Na partida, o Tubarão chegou a abrir 2 a 0 no marcador, mas sofreu a reação do adversário e deixou escapar a vitória. Assim, todos os times do Grupo B somam apenas um ponto, o que deixa o cenário totalmente em aberto para a segunda rodada.

Agora, com o apoio da torcida, o Tubarão reencontra o Floresta com o objetivo de cumprir a tarefa de casa e vencer o Lobo da Vila. Este será o segundo jogo entre as equipes na temporada. No último confronto, válido pela primeira fase da competição, o Verdão foi derrotado por 2 a 0 em casa — esta, aliás, foi a única derrota do Floresta como mandante na primeira fase da Série C.

No empate contra o Caxias, apesar de não ter vencido, o Floresta dominou a partida apresentando uma boa postura ofensiva. O clube da Vila Manoel Sátiro até chegou a balançar as redes duas vezes, mas teve os gols anulados. Após o jogo, o técnico Leston Júnior exaltou a postura da equipe e ressaltou o nível de dificuldade do quadrangular.

“Essa fase é muito equilibrada, acho que o jogo entre Londrina e São Bernardo também mostrou isso. Vai ser muito apertado. Precisamos reproduzir esse nível de jogo. Tivemos uma atuação com volume muito bom e qualidade, e é isso que pode nos conduzir ao sucesso. Agora é trabalhar durante a semana já pensando na próxima decisão contra o Londrina”, disse o comandante.

Para o compromisso, o Verdão da Vila não terá baixas no elenco além do goleiro Dalton, que segue se recuperando de uma luxação no ombro. Assim, a equipe irá com força máxima para enfrentar o Londrina e pontuar fora de casa para manter vivo o sonho de conseguir o acesso à Série B.

Floresta x Caxias pela Série C 2025:

Londrina

4-3-3: Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Zé Breno e Cristiano (Robson); Eliel (Vitinho), Quirino e Iago Teles.Téc: Roger Sillva

Floresta

3-5-2: Dheimisson; Vitão, Ícaro e Thomas Kayky; Ludcke, Rodriguinho, Guilherme, Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Téc: Leston Júnior

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)

Data: 14/9/2025

Horário: 16h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado/TO

Assistentes: Fábio Pereira/TO e Cipriano da Silva Sousa/TO

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães/MG

Transmissão: SportyNet e DAZN

