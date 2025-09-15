Ceará arranca empate com Vasco no RJ e soma ponto importante pela Série A

Foto: RUANO CARNEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO RIO DE JANEIRO, BRASIL - 14 DE SETEMBRO: PEDRO HENRIQUE KONZEN, do Ceará, comemora com seus companheiros de equipe após marcar o segundo gol da equipe durante a partida entre Vasco da Gama e Ceará SC, pelo Brasileirão 2025, no Estádio de São Januário, em 14 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro, Brasil.

Na base da vontade, o Ceará mostrou poder de reação e buscou um empate por 2 a 2 contra o Vasco, na noite de ontem, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida começou com o Cruzmaltino pressionando e aproveitando o apoio da torcida, que compareceu em bom número. Após um início movimentado com chegadas pelo lado esquerdo, o time da casa não demorou a balançar as redes. Logo aos 11 minutos, Philippe Coutinho aproveitou oportunidade em cobrança de falta, finalizou bem e abriu o placar na Colina.

Em resposta quatro minutos depois, Paulo Baya arriscou de dentro da área, Léo Jardim defendeu, mas Galeano aproveitou o rebote para empatar o marcador. Porém, mesmo com o tento de igualdade, o Vovô demorou a entrar no jogo, mostrando dificuldades na marcação e pouca presença ofensiva. Aos pouco, o time de Léo Condé começou a se organizar e foi equilibrando as ações, especialmente após os 35 minutos.

O goleiro vascaíno, por sinal, ainda foi decisivo na reta final do primeiro tempo. Em duas chegadas alvinegras com Pedro Raul, a primeira após cruzamento de Dieguinho e a segunda, em uma chance clara de marcar. Léo Jardim evitou a virada com boas defesas, mantendo o empate no intervalo.

Na volta do segundo tempo, o equilíbrio tomou conta, principalmente pela boa postura alvinegra em relação aos primeiros 45 minutos. O Vovô apostava em saídas rápidas, enquanto o Vasco tentava se impor pela posse de bola. O cenário, no entanto, mudou aos 27 minutos, quando Rodriguinho, que tinha entrado há pouco tempo, cometeu falta na intermediária, recebeu rigoroso cartão vermelho direto e deixou o Alvinegro com um jogador a menos.

Com vantagem numérica, o clube carioca retomou o controle e chegou ao segundo gol aos 34 minutos. Na oportunidade, Andrés Gómez superou Fernandinho na corrida e cruzou rasteiro para Carlos Cuesta, livre na área, finalizar no canto, colocando os cariocas novamente em vantagem. O tento cruzmaltino até parecia encaminhar a vitória, mas o time cearense, mesmo em desvantagem, não se entregou.

Incomodado com o placar em São Januário, Léo Condé mexeu no time e colocou Vina e Pedro Henrique em campo, buscando dar fôlego e presença ofensiva nos minutos finais. A estratégia surtiu efeito nos acréscimos. Aos 49 minutos, Willian Machado lançou Fernandinho, que venceu a disputa com Paulo Henrique e chutou forte. Léo Jardim espalmou, mas Pedro Henrique apareceu bem posicionado para empatar e decretar o 2 a 2 no marcador.

Com o resultado, o Ceará chega aos 27 pontos e se mantém na 11ª colocação da tabela. A equipe abriu cinco pontos de vantagem para o Vitória-BA, que abre a zona de rebaixamento. Agora, o Alvinegro de Porangabuçu volta as atenções para o próximo compromisso. No sábado, 20, às 18h30min, o Vovô recebe o Bahia, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Vasco 2x2 Ceará - Ficha técnica

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho (Andrés Gomes), Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Rayan, Vegetti, Nuno Moreira (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz.

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lourenço (Rodriguinho); Galeano (Vina), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14/9/2025

Árbitro: Matheus Candançan/SP

Assistentes: Neuza Back/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: José Claudio Rocha Filho/SP

Gols: 11min/1ºT - Coutinho (VAS); 15min/1ºT - Galeano (CEA); 34min/2ºT - Cuesta (VAS); 49min/2ºT - Pedro Henrique (CEA)

Cartões amarelos: Richardson, Fabiano Souza (CEA); Barros, Lucas Freitas (VAS)

Cartão vermelho: Rodriguinho (CEA)