Floresta segura empate sem gols com o Londrina fora de casa na Série C

Foto: Sh.D Fotografias / Floresta Equipe cearense criou oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro adversário

O Floresta voltou a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro e ficou no empate sem gols com o Londrina, em partida disputada no estádio do Café, em Londrina (PR), na noite deste domingo, 14. Apesar de criar boas chances, a equipe cearense não conseguiu superar o goleiro Luiz Daniel e o travessão.

O resultado manteve o equilíbrio absoluto na classificação do quadrangular final do acesso. Os quatro times na disputa têm dois ponto, com o Lobo da Vila Manoel Sátiro na lanterna pelo número de gols pró — no caso, nenhum. Londrina lidera, seguido do São Bernardo e do Caxias. Dois times sobem para a Segundona.

No primeiro tempo, o Floresta mostrou mais iniciativa ofensiva, mesmo atuando como visitante. Aos seis minutos, Jeam aproveitou falha da defesa e finalizou com perigo, obrigando o defensor adversário a trabalhar.

A equipe da casa respondeu com um chute desviado de Eliel. Aos 23, Iago Teles arriscou de fora da área, mas a bola passou à esquerda do gol, e aos 38, Pablo carimbou o travessão em boa finalização de dentro da área.

A segunda etapa começou com o Floresta tentando novamente abrir o placar, mas a chance de Jeam em bicicleta foi defendida com segurança por Luiz Daniel. Aos oito minutos, o Londrina passou a controlar o jogo, pressionando o adversário com chutes de Cristiano e Manzoli, ambos defendidos pelo goleiro Dheimison.

Aos 15, Wallace chegou a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. Nos acréscimos, Henrique quase garantiu a vitória para o time paranaense, mas Ícaro salvou em cima da linha, decretando o empate sem gols – o terceiro em quatro jogos no grupo.

No outro confronto da segunda rodada, Caxias e São Bernardo também empataram em 0 a 0, mantendo a chave embolada. As igualdades no placar mantêm a disputa aberta e reforçam a importância dos próximos confrontos, já que os quatro times estão em pé de igualdade na tabela de pontuação.

O Floresta volta a campo às 16h30min do próximo domingo, 21, contra o São Bernardo, no estádio Domingão, em Horizonte. O Londrina, por sua vez, joga no sábado, 20, às 19h30min, diante do Caxias no Estádio VGD. Ambos os jogos são válidos pela terceira rodada do Grupo B e podem ser decisivos para o sonho do acesso.