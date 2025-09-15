João Fonseca vira sobre Tsitsipas e garante vitória do Brasil sobre Grécia na Copa Davis

Foto: Mattew Stockman / Getty Images via AFP Foto de apoio ilustrativo. Brasileiro de 18 anos derrota grego em duelo eletrizante sob os olhares do ex-número 1 do mundo

Sob os olhares atentos do sérvio Novak Djokovic na arquibancada do OAKA Spyros Louis, em Atenas, João Fonseca protagonizou uma das maiores vitórias de sua breve carreira. O brasileiro de 19 anos derrotou Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em duelo de 2h7min neste domingo, 14.

O triunfo confirmou a vitória do Brasil sobre a Grécia por 3 a 1 no Grupo Mundial I da Copa Davis e garantiu vaga na primeira rodada dos qualificatórios da edição de 2026.

A vitória de Fonseca coroou um fim de semana de domínio brasileiro. Mais cedo, Marcelo Melo e Rafael Matos haviam superado a dupla formada por Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos, por 2 sets a 0, com duplo 6/2 em apenas 1h13min de partida.

Diante de um adversário agressivo, Fonseca começou confiante e conseguiu uma quebra logo no primeiro game. Com saque sólido e bolas profundas, aproveitou a instabilidade do grego e fechou o set em 6/4. Na segunda parcial, o atual 27º pediu atendimento médico e voltou melhor, quebrando o serviço do brasileiro no sexto game e empatando o duelo ao vencer por 6/3.

O terceiro set foi o mais dramático. Tsitsipas quebrou o saque de Fonseca e abriu 3/2, contando com o apoio da torcida para administrar a vantagem. O grego sacou para fechar o jogo em 5/4, mas o número 1 do Brasil — e 42 da ATP —, mostrou frieza, devolveu a quebra, levou mais um no saque do rival e virou para 7/5, fechando a partida em grande estilo.

No jogo que abriu o domingo, Rafael Matos e Marcelo Melo se impuseram com autoridade. Depois de um início equilibrado, a dupla brasileira dominou os adversários, conquistou duas quebras em cada parcial e venceu por 6/2 e 6/2, sem dar chances aos gregos.

Já no primeiro dia de confrontos, o jovem tenista havia batido Stefanos Sakallaridis por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3), enquanto Thiago Seyboth Wild tinha perdido para Stefanos Tsitsipas, também por 2 a 0 (6/2 e 6/1).

Com o resultado, o Brasil avança fortalecido para os qualifiers da Copa Davis 2026, em campanha marcada pelo talento de Fonseca e pela solidez da parceria experiente de Melo e Matos.