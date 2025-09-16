Cearense de beach tennis encerra 8ª etapa com 37 pódios

Foto: Júnior Tavares/Makai Beach Experience Ao todo, foram 37 pódios nos quatro dias de Cearense de Beach Tennis.

Após quatro dias de intensa programação na Beira Mar de Fortaleza, a oitava etapa do Campeonato Cearense de Beach Tennis, também conhecida como Makai Open, se encerrou nesse domingo, 15, com lotação no Aterro da Praia de Iracema em todos os dias de competição. Ao todo, a competição contou com a participação de mais de 500 atletas, terminando com 37 pódios.

O certame estadual definiu os últimos classificados para a Copa das Federações 2025, que serão divulgados após análise técnica na próxima quinta-feira, 18. O torneio nacional também será realizado em Fortaleza, entre os dias 18 e 22 de novembro. Nele, cada categoria terá até oito representantes cearenses: quatro homens e quatro mulheres. As vagas serão destinadas ao primeiro e segundo colocados do ranking, aos dois líderes da categoria mista e a mais dois atletas escolhidos por critério técnico.

Na expectativa pela divulgação dos classificados para a Copa das Federações, assim como os atletas, a diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), Thais Cortez, exaltou a competitividade da fase final do Cearense da modalidade e também a presença do público na praia cearense, o que deu um maior incentivo aos atletas que competiram.

"O evento foi um sucesso. Um alto nível de competição e tivemos recorde de inscritos nessa etapa. Os atletas adoraram o público que compareceu, que também era só elogios para o espaço e à estrutura. Tivemos a Arena Makai todos os dias lotada", ressaltou ela.

A lotação se deu em função ao alto nível de competitividade já que, dividida em várias quadras, a Arena Makai contou com disputas nas categorias profissionais, de A a D, e das idades de Sub-10 até +60. Ao público que se interessasse na modalidade, havia ainda a possibilidade de participar de aulas experimentais, que foram ofertadas em horários específicos dos quatro dias de torneio.

O estudante de psicologia, Iago Alves, foi um dos curiosos que usufruiu de uma das atividades ofertadas. Para ele, com a ascensão da utilização da Beira-Mar de Fortaleza para a prática de exercícios físicos, é importante que esportes como o beach tennis estejam disponíveis para a prática dos interessados.

"Muita gente tem feito corrida na Beira-Mar e é bem legal, mesmo que só pelo tempo do evento, as aulas de beach tennis estejam disponíveis para todos. Não sei se fui tão bem na aula (risos), mas gostei do evento", acentuou ele.

Confira os campeões das categorias profissionais

Duplas masculinas PRO: Tiago Carvalho e Pablo Vinicius

Duplas femininas PRO: Ana Bianca Maciel e Marília Câmara

Duplas mistas PRO: Ramon Moura e Priscila Costa



Confira demais campeões:

Duplas masculinas Sub-10: Thiago Barroso e Bernardo Arrais



Duplas femininas Sub-10: Nanda Lobo e Lis Veríssimo



Duplas mistas Sub-10: Lis Veríssimo e Bernardo Arrais

Duplas masculinas Sub-12: Miguel Rocha e Davi Ximenes



Duplas femininas Sub-12: Maria Cecília e Alice Bezerra



Duplas mistas Sub-12: Miguel Rocha e Luiza Maria

Duplas masculinas Sub-14: João Garcia e Samuel Harrop

Duplas masculinas Sub-16: João Pedro Varela e Gustavo Ximenes



Duplas femininas Sub-16: Maju Moreira e Bruna Málio



Duplas mistas Sub-16: Assis Neto e Bea Sampaio



Duplas masculinas Sub-18: João Jereissati e Leo Oriá



Duplas mistas Sub-18: Lívia Andrade e Pedro Silva



Duplas masculinas +40: Tiago Carvalho e Leonardo Brito



Duplas femininas +40: Maria Barroso e Aritana Aderaldo



Duplas mistas +40: Rodrigo Carvalho e Aritana Aderaldo



Duplas masculinas +50: Antônio Amaral e Fernando Filho

Duplas femininas +50: Luiza Pouchain e Joyce Paiva



Duplas mistas +50: Ticiana Vidal e Robert Bezerra

Duplas femininas +60: Márcia Pires e Silene Gurgel

Duplas masculinas iniciante: Luan Rocha e Heverton Dourado



Duplas femininas iniciante: Joyce Teixeira e Phâmela Brito



Duplas mistas iniciante: Phâmela Brito e João Pedro

Duplas Masculino D: Bruno Menezes e Alan Bruno

Duplas Femininas D: Allyne Ribeiro e Alana Sousa



Duplas Mistas D: Raul Canafistula e Gienah Rodrigues

Duplas masculinas C: Lucas Cruz e Gustavo Fernandes



Duplas femininas C: Gabriele Madeira e Rafaella Vasconcelos



Duplas mistas C: Larissa Araújo e Rananiel Santos

Duplas masculinas B: Pablo Vinícius e Kaiky Gama



Duplas femininas B: Roberta Monteiro e Maria Oliveira



Duplas mistas B: Beatriz Santos e Pablo Vinícius