Logo O POVO+
Confusão no Clássico-Rei aumenta pressão por biometria facial e rende punição restrita ao futsal
Esportes

Confusão no Clássico-Rei aumenta pressão por biometria facial e rende punição restrita ao futsal

Conforme revelou o promotor do Nudetor Edvando França ao Esportes O POVO, a briga entre as torcidas de Ceará e Fortaleza tornou a implementação de biometria facial em todos os ginásios oficiais uma urgência do Ministério Público do Estado
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Quadra do Ginásio Paulo Sarasate após confusão entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei de futsal desta sexta-feira, 12 (Foto: João Bosco Neto - Especial para O POVO)
Foto: João Bosco Neto - Especial para O POVO Quadra do Ginásio Paulo Sarasate após confusão entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei de futsal desta sexta-feira, 12

O Clássico-Rei de futsal dessa sexta-feira, 12, foi cancelado devido ao confronto entre as torcidas de ambas as equipes. O evento marcava o retorno do clássico com duas torcidas na modalidade e aconteceu no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE).

O Esportes O POVO entrou em contato com Edvando França, do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), do Ministério Público do Ceará (MPCE) para apurar sobre consequências da violência registrada. Segundo o promotor, as forças de segurança devem pensar em novas formas de agir em confrontos.

"Recebemos hoje o relatório da Polícia Militar e estamos decidindo, entre hoje e amanhã, quais serão as medidas tomadas. Vamos certamente tomar uma decisão mais enérgica, mas especialmente para o futsal, onde tem acontecido confrontos", disse. Segundo ele, o futebol também registra tais confrontos, mas fora do estádios. "Lá temos um controle maior, mas no futsal precisamos de outra forma de pensar. Seremos bem severos, para não voltar a acontecer", disse.

Um dos fatores para o maior controle em estádios é o sistema de reconhecimento facial, segundo avalia o promotor.  A ferramenta é obrigatória na Arena Castelão, mas também foi instalada no estádio Presidente Vargas.

Edvando lamentou a ausência do equipamento no Paulo Sarasate e afirma que a tecnologia dispersa os confrontos violentos em equipamentos esportivos. "Infelizmente, o ginásio não tem biometria facial, então só foram identificadas e detidas quatro pessoas no local, mas há uma investigação em curso por vários órgãos para identificar mais pessoas", disse.

"Implementar a biometria nos ginásios é algo bem interessante porque a violência está migrando para lá. Se o estádio Presidente Vargas e a Arena Castelão já têm biometria e (isso) tem causado tranquilidade e não tem mais grandes confrontos, é viável colocar em todos os ginásios", conclui. Segundo ele, a tecnologia é algo necessário e o desejo é instalar "em todos os ginásios oficiais, seja o Paulo Sarasate, o CFO, a Arena Vozão ou qualquer outro que tenha partidas de futebol de salão".

Leia mais

Um ponto chave para entender o conflito no Clássico-Rei do futsal é dimensionar o esquema policial no local.  "Precisamos de mais tempo para avaliar, pois vamos ver quantos policiais foram, de fato, enviados. Tenho que acompanhar e agir de forma responsável, para não virar uma caça às bruxas", complementou.

Apesar do embate entre torcidas e do limitado efetivo de agentes de segurança no evento, França teceu elogios à atuação da Polícia Militar durante o ocorrido. Segundo ele, as forças ostensivas foram cruciais para que o confronto não escalasse de tamanho.

"Mesmo que a quantidade de militares tenha sido pouca, o que é errado, claro, o importante é que os poucos que estavam lá agiram de forma muito dura também para evitar que acontecesse uma tragédia. A cena foi de pânico, é a verdade, mas o torcedor comum também não está acostumado com gás e tiros de balas de borracha, que é o que chamamos de munição não letal, que foi eficiente para os confrontos não evoluírem para homicídios. Foi muito boa a ação da polícia", afirma.

O promotor reiterou críticas sobre a quantidade de agentes no local. "Agora, o fato de ter ido poucos policiais é, sim, inadmissível. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é o que a gente vai investigar. Se de fato tiver sido pouca, a gente vai comunicar o comando geral da Polícia Militar para adotarem providências urgentes".

 

Com informações de Rangel Diniz/Especial para O POVO

O que você achou desse conteúdo?