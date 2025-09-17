Ceará visita o Bahia almejando virada para conquistar título inédito do Nordestão Sub-20

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Ceará busca título inédito da Copa do Nordeste Sub-20 em final contra o Bahia

Em busca do título inédito, o Ceará entra em campo hoje, diante do Bahia, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste sub-20. A partida acontece às 15 horas (horário de Fortaleza), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e vai definir o campeão da edição 2025.

Para levantar a taça, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer por dois gols ou mais de diferença. Caso devolva a vantagem mínima, a decisão será nos pênaltis. No primeiro duelo, disputado no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, o Esquadrão levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de João Andrade e Dell, enquanto Giulio descontou para o time cearense.

Visando o duelo decisivo, o Vovô concluiu sua preparação na manhã de ontem, na Cidade Vozão, em Itaitinga. O elenco iniciou os trabalhos na academia e depois seguiu para o gramado do estádio Franzé Moraes, onde o técnico Alison Henry ajustou detalhes táticos voltados à compactação defensiva e à intensidade ofensiva. Logo após a atividade, a delegação embarcou para Salvador.

Ciente da importância da final, o Bahia liberou entrada gratuita para quem quiser prestigiar o clássico nordestino na Fonte Nova. A torcida tricolor terá acesso pelo Portão Sul – Acesso 3, enquanto os visitantes entram pelo Portão Leste – Acesso 6. Os portões serão abertos a partir das 14 horas.

Na caminhada até a final, o Ceará mostrou regularidade no certame regional e venceu CRB-AL e QFC-RN na fase de grupos, além de superar o Sport-PE nas quartas de final. No Nordestão, ainda empatou com Falcon-SE e Fortaleza, rival que foi eliminado nos pênaltis na semifinal. Ao todo, o Alvinegro marcou sete gols e sofreu quatro.