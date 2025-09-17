Estreia da Taça Brasil de Futsal: Fortaleza e São João do Jaguaribe vence

Foto: Felipe Honorato/Fortaleza Fortaleza venceu por 9 a 0 na estreia da Taça Brasil de Futsal.

Sem grandes dificuldades, o Fortaleza começou a Taça Brasil de Futsal com vitória. Na noite desta terça-feira, 16, o Tricolor do Pici bateu o Alfe/Funec-MS por 9 a 0, no ginásio Júlio Irineu Costa, em de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará. Os gols da partida foram por Wendel, Dudu, Gugu (2x), Valdin (2x), Júlio César, Bob e Careca.

A vantagem no placar foi construída pela equipe tricolor diante do time sul-mato-grossense principalmente na primeira etapa. Com um amplo domínio do jogo, o Leão abriu o marcador aos oito minutos com Wendel. Com o placar aberto, o time comandado por Guigo Verte não teve dificuldade para ampliar a vantagem aos 11 minutos com Dudu. Nos minutos 13 e 20, Gugu confirmou o domínio tricolor e, antes do apito de encerramento da primeira etapa, Valdin complementou a goleada.

No segundo tempo, o Alfe/Funec-MS tentou correr atrás do resultado, mas o Leão conseguiu se manter no domínio do embate. Júlio César fez o sexto tento tricolor e, aos 15 minutos, Valdin marcou novamente. No minuto final, Bob e Careca ainda balançaram as redes para fechar o marcador para o Tricolor do Pici.

Integrante do Grupo B, o Fortaleza voltará para a quadra na quarta-feira, 17, às 18 horas, quando enfrenta o Vila Nova-TO. A Taça Brasil será disputada em turno único. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que além de definir os finalistas também garantirão vaga na Divisão Especial de 2026.

Já pelo Grupo A, o São João de Jaguaribe estreou com vitória por 5 a 1 sobre o Náutico Sangue de Boi-AM, também no ginásio Júlio Irineu Costa. Os gols foram marcados por Joalison (2x), Sapinho (2x) e Gerryn. Zinho descontou.

Os dois representantes cearenses jogam a primeira fase até sexta-feira, 19. Se avançarem, jogam a semifinal no domingo, 21, e a final na segunda-feira, 22.