Federação define equipe cearense que disputará a Copa das Federações de Beach Tennis

Foto: Tavares Júnior/Makai Beach Experience Etapa final definiu classificados

A Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) definiu nesta quarta-feira, 17, após avaliação técnica dos vencedores da Etapa Especial do Campeonato Cearense de Beach Tennis, o Makai Open, os representantes locais na Copa das Federações da modalidade, que será disputada entre os dias 17 e 22 de novembro, em Fortaleza.

Na categoria profissional, estão classificadas as duplas Leandro Pires e Igor Barden (masculino), Ana Bianca Maciel e Michelle Moura (feminino) e Mariana Sanford e Enio (mista). As disputas definiram, por mérito de ranking, os atletas convocados para compor a delegação cearense nas categorias profissional, nos níveis técnicos e nas categorias de base e máster.

Na avaliação da diretora da FCTBT, Thais Cortez, a convocação refletiu principalmente a força que a modalidade tem ganhado no Estado nos últimos tempos. “Eles terão a responsabilidade de representar o Ceará em uma das competições mais relevantes do país, e estamos confiantes na sua preparação para esse desafio”, acentuou ela.

A classificação foi muito comemorada pelos diferentes classificados. Pela primeira vez na profissional masculina, Leandro Pires destacou ao Esportes O POVO todo o esforço que foi e que será feito para levar o Estado para um lugar ainda mais alto do pódio no certame nacional.

"Já participei de outras três, mas nenhuma foi pela categoria profissional. É a primeira vez que fui convocado para essa categoria e isso é fruto do trabalho do ano de 2025, do que eu fiz com o meu parceiro Igor Barden. Com muita alegria, vamos dar o máximo para tentar levar o Ceará sempre ao lugar mais alto do pódio", ressaltou ele.

Classificada na categoria mista, Mariana Sanford pontuou principalmente o privilégio de poder entrar em quadra em novembro, pela Copa das Federações, nas areia de Fortaleza. "Disputar uma Copa das Federações na categoria profissional, ainda mais em casa, é uma das maiores realizações e experiências que posso viver nesse esporte que tanto amo", declarou a atleta.

Confira todos os classificados:

Profissional

Masculino: Leandro Pires e Igor Barden



Feminino: Ana Bianca Maciel e Michelle Moura



Misto: Mariana Sanford e Enio Filho

Nível Técnico

Categoria A: Matheus Bandeira, Cesar Silva, Maria Luiza Damasceno, Natália Silveira, Cíntia Bernardo

Categoria B: Pablo Vinicius, Kaiky Gama, Dyanne Nossis, Priscila Costa, Maria Oliveira, Ramon Moura

Categoria C: Rananiel Santos, Júnior Barroso, Gabriele Madeiro, Rafaella Vasconcelos, Larissa Araújo



Categorias de Base (SUBs)

Sub-12: Miguel Rocha, Davi Ximenes, Victoria Ferreira, Isa Maria, Maria Cecília

Sub-14: Arthur Arrais, Juan Oliveira, Lara Isabelly, Maria Eduarda

Sub-16: João Pedro Varela, Gustavo Ximenes, Julia Andrade, Maju Moreira

Sub-18: Davi Garcia, Josué Gomes, Letícia Maia, Lívia Andrade, João Leal



Categorias +40/+50/+60