Fortaleza pode escapar da queda com pontuação abaixo da média histórica

Foto: Fernanda Barros Palermo,técnico do Fortaleza

Na estreia de Martín Palermo no comando técnico, o Fortaleza voltou a vencer após oito jogos e adotou a calculadora como fiel companheira até o fim da Série A, na qual o Tricolor tentará alcançar uma recuperação nunca vista na era dos pontos corridos. Ao Esportes O POVO, o professor Gilceone Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), destrinchou os cálculos e o que o Leão do Pici precisa para não cair para a Série B.

Agora com 18 pontos na tabela, o escrete vermelho-azul-e-branco segue na vice-lanterna, com cinco pontos de diferença para o Santos, primeiro clube fora da zona da degola. Segundo o professor, a tendência é que a "nota de corte" do descenso seja inferior ao padrão de 45 pontos do campeonato. Assim, o time de Palermo pode escapar com 42 ou até mesmo 41. A missão, porém, ainda será árdua.

Gilceone relatou que, segundo o seu estudo, o Fortaleza terá uma chance de queda inferior a 14% caso chegue a 42 pontos na tabela e menor que 29% caso some um a menos. Ainda assim, detalha que o baixo ritmo de pontuação dos adversários pode colaborar, caso o Tricolor se reencontre, de fato, sob o comando de Palermo. Ainda assim, o novo trabalho vai precisar de um aproveitamento de 50% para alcançar o feito.

Para o professor, a mudança no Leão terá de ser imediata, especialmente nos confrontos diretos. "A situação do Fortaleza é um pouco complicada, tem 18 pontos e 22 partidas, o que lhe dá um rendimento de 27%. Projetando esse rendimento, ele dificilmente conseguiria mais de 40 pontos. Tem uma baixa probabilidade de conseguir isso e se salvar. Precisa, agora, ter um rendimento em torno de 50%, conquistar 24 pontos nos possíveis 48 em disputa para ter 13% somente de queda", diz.

"Os jogos importantes nessa luta são contra o adversário direto. Não pode perder pontos para os adversários. São contra Santos, Vasco, Grêmio, Atlético-Mineiro, e principalmente o Sport. Ele pontuando bem ante esses adversários, ele certamente teria uma pontuação boa e ele poderia se salvar desse rebaixamento", complementa.

Contudo, o Fortaleza é o time com pior desempenho nos confrontos diretos contra o rebaixamento até agora. Começou a mudar esse retrospecto ante o Vitória, ganhando por 2 a 0. Agora, terá o ritmo nos jogos mais importantes. Segundo Gilceone, mesmo na dura situação que vive, o Tricolor só depende de si e tem um elenco superior a boa parte dos que estão na briga.

Confira as simulações de Gilceone para o Fortaleza

