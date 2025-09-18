Kitesurfistas chegam ao Ceará após 900 km no Iron Macho e relatam desafios da travessia

Foto: Lara Santos / Especial para O POVO Os kitesurfistas passarão por 600 praias nordestinas

Após 900 quilômetros velejando pela costa do Nordeste, os kitesurfistas do Iron Macho — reconhecido como a maior kite trip (viagem de kite) do mundo — chegaram à praia do Cumbuco, em Caucaia, litoral do Ceará. Quase 40 adeptos do esporte saíram, pelo terceiro ano consecutivo, da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, no último dia 1º, com destino a Alcântara, no Maranhão. É a 13ª edição do evento.

Ao todo, o percurso marítimo atinge a marca de mil milhas náuticas no litoral nordestino (totalizando cerca de 1.852 quilômetros em pleno mar). Para completar tal trajeto, os participantes passarão por 600 praias nordestinas, distribuídas entre Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

Em entrevista ao Esportes O POVO, o cearense Antônio Marques Filho, CEO e idealizador do evento, contou qual foi a motivação e como surgiu a ideia do projeto.

“Morei 25 anos em Fortaleza, e aprendi kite aqui no Cumbuco, mas nasci em Jericoacoara. Então eu queria fazer uma ida para a casa da minha mãe, em Jeri. Levei mais de um mês para fazer essa viagem, que a gente faz hoje em três dias, e que já cheguei a fazer várias vezes em um dia”, contou Antônio.

“Mas começou assim. A gente queria conhecer só a casa da minha mãe. Depois fomos para Piauí, Maranhão. Fomos para a Amazônia. Fomos para Macapá. E depois fomos para o Oiapoque, que é a última praia do Brasil. Depois fomos até o Uruguai, até uma praia chamada Chuí. E assim conhecemos o Brasil inteiro. Pouco a pouco. Essa é a grande motivação, ir nos lugares que a gente nunca foi”, revelou.

Além das 40 pessoas — incluindo estafe — que já vinham no percurso, outras 13 irão ingressar no grupo ao longo das praias cearenses, como Lagoinha e Guajiru, e seguirão percorrendo as milhas náuticas restantes.

Apesar do nome sugestivo, o CEO conta que a inspiração surgiu enquanto assistia a uma prova de triatlo do Iron Man. Conforme Antônio, o nome escolhido “não tem absolutamente nada a ver com sexismo ou machismo”, sendo, na verdade, uma forma de remeter a prova internacional com “nosso jeito de falar cearensês”. A aventura, aliás, tem uma edição exclusivamente feminina, o chamado Iron Divas, downwind que ocorre no litoral do Ceará, com um percurso de 300 km.

Pelo terceiro ano consecutivo, ao menos uma mulher realizará o percurso completo do Iron Macho. A aventureira da vez é a empresária Priscila Bartolomeu, de 45 anos. Ao Esportes O POVO, a mineira contou alguns “perrengues” que passou no trajeto, mas revelou o quão importante tem sido participar do evento.

“Tive uma dificuldade de sair de uma chuva, soltei a prancha, ela bateu na minha cabeça, e cortou minha cabeça. Rasguei kite, mas, por incrível que pareça, tudo isso agora virou uma historinha que gosto de contar e eu sinto prazer e orgulho por ter passado por isso”, contou a empresária.

“Todo dia a gente evolui um pouquinho. É impressionante. Às vezes a gente não sente, mas vem alguém da equipe e fala 'Nossa, Priscila, seu velejar é outro', 'Nossa, Priscila, você tá melhorando'. Então fico orgulhosa e, ao mesmo tempo, querendo cada dia superar um pouquinho mais. E tô feliz pela ajuda que o Iron Macho nessa fase da vida”, disse.

Quem também participa do grupo é o aposentado Élcio Martins. Aos 65 anos, piloto de parapente, ele revelou ser apaixonado por esportes radicais e destacou como o kite o ajuda não só fisicamente, mas também mentalmente.

“É o segundo Iron Macho que tô fazendo. É uma experiência ímpar. Quem não veleja, eu recomendo. É uma terapia. Quando você tá dentro d'água, você se desliga. Você, cada vez que entra no mar, rejuvenesce. Minha esposa que diz, 'eu acho que você vai virar um menino de 15 anos, tanto velejar'”, brincou Élcio.