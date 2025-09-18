Quem são os destaques do Ceará campeão da Copa do Nordeste sub-20?

Foto: Wellerson Gomes/CearaSC Ceará se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela 1ª vez ao superar o Bahia

Dono de uma das melhores bases da Região, o Ceará se sagrou campeão da Copa do Nordeste sub-20 pela primeira vez na história nessa quarta-feira, 17, ao vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de volta da final. O duelo, disputado em Salvador (BA), foi decidido com gols Guilherme e Giulio.

Os atacantes, inclusive, são destaques da categoria no Vovô. Ao lado deles, mais três jovens chamaram atenção durante a campanha no certame regional: o zagueiro Gabriel Rocha, o volante João Gabriel e o meia-atacante Melk.

Titular do time alvinegro, Gabriel Rocha tem 20 anos, é cria da categorias de base do clube e já teve passagem pelo São Paulo em 2023. No Nordestão, foi um dos pilares do Vovô ao contribuir diretamente com a solidez da defesa, que sofreu apenas quatro gols.

Já João Gabriel foi contratado pelo Ceará em julho junto ao Atlético-GO. O volante de 19 anos mostrou boa capacidade técnica e visão de jogo quando foi acionado na Lampions sub-20. Melk, por sua vez, está no clube alvinegro desde 2022 e é apontado como uma das joias da Cidade Vozão. Camisa 10 da equipe, ele somou um gol nos sete jogos disputados na competição.

Grande destaque das finais contra o Bahia, o ponta Giulio marcou gol tanto no jogo de ida, quanto no da volta e foi crucial para a conquista do título. Cria da base do Palmeiras, o camisa 11 chegou ao clube em agosto e, desde então, é titular absoluto na categoria.

O mais famoso do elenco é o centroavante Guilherme, que já soma partidas disputadas no profissional neste ano. Ele marcou três gols em sete jogos do Nordestão — inclusive um na decisão.