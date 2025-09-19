Cadência ou mordida?

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC | Reprodução/Redes sociais Sasha e Pierre também podem jogar juntos, caso Palermo busque preencher o meio de campo

Lucas Sasha é considerado peça fixa no meio-campo do Fortaleza. Referência na marcação, vice-líder em desarmes do Brasileirão 2025 e figura de confiança do Tricolor independentemente do treinador ou momento do clube, o volante de número 88 parecia dono absoluto e incontestável na posição ao lado de Matheus Pereira.

A estreia do técnico argentino Martín Palermo nesse sábado, 13, porém, abriu espaço para uma disputa: Pierre, que assumiu a vaga no triunfo sobre Vitória-BA no Castelão, correspondeu bem às expectativas e criou a dúvida sobre quem deve ser o titular ante o Palmeiras-SP, exatamente uma semana depois.

Na ocasião, Sasha não foi relacionado por ter se recuperado há pouco tempo de um edema muscular na panturrilha direita. Como justificou Palermo, ele havia realizado apenas dois treinos com o grupo, então seria injusto com os demais. Pierre mostrou características diferentes ao assumir o posto, recuando entre os zagueiros para organizar a saída de bola e encontrando bons passes. Mesmo com menos desarmes no setor, o Leão voltou a não sofrer gols na Série A após 14 jogos.

Agora, o cenário é outro. O Fortaleza encara o Palmeiras, adversário mais poderoso e com volume ofensivo bem superior ao do Vitória, tal qual mostrou batendo o River Plate nessa quarta-feira, 17, em pleno estádio Monumental, na Argentina. Neste contexto, Sasha volta a ser opção, já totalmente recuperado e com uma semana inteira de treinos sob a visão de Palermo.

A qualidade na marcação pode ser decisiva ante o Verdão, em um compromisso em que o Tricolor vai precisar beirar a perfeição contra um time que costuma explorar bem os espaços e acelerar o jogo em diferentes setores, com muito volume ofensivo quando vai ao ataque. Em campo, Abel Ferreira pode poupar jogadores pensando no jogo de volta diante do River, no meio de semana, mas também briga pelo título do Brasileirão, então uma formação titular não seria surpresa.

Palermo tem, portanto, duas possibilidades distintas para fazer dupla com Matheus Pereira, que não deve deixar a onzena titular. Pierre oferece maior qualidade no passe. Sasha, por sua vez, entrega combatividade e solidez na proteção da defesa. A escolha indicará a estratégia do Fortaleza para o duelo no Allianz Parque, mas a surpresa pode surgir com os dois atuando juntos.

E mesmo isso não indicaria a saída de Matheus da onzena inicial. Palermo já escalou equipes no 4-4-2 em losango, e poderia tirar um dos pontas para colocar Sasha, tendo um meio com o camisa 88, Pierre, Matheus e Lucca Prior. O esquema é, inclusive, o modelo que mais deu dores de cabeça para Abel Ferreira em 2025, posto que é o utilizado pelo Corinthians-SP de Dorival Júnior.