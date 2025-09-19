Ceará desembarca com festa após conquista do Nordestão sub-20

Foto: Wellerson Gomes/CearaSC A conquista do Nordestão da categoria veio após uma derrota em casa no primeiro confronto

O "Vovôzinho" desembarcou na tarde desta quinta-feira, 18, no Aeroporto Pinto Martins com a taça da Copa do Nordeste Sub-20. Com gols dos atacantes Guilherme e Giulio, os comandados de Alison Henry conquistaram a competição regional ao derrotarem o Bahia por 2 a 0, na tarde dessa quarta-feira, 17, no segundo jogo da decisão.

No primeiro jogo da final, realizado no dia 10, o Vovô foi derrotado por 2 a 1, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Ou seja, precisou correr atrás da virada fora de casa.

Após o desembarque, o atacante Giulio — que marcou nas duas partidas da final — revelou a felicidade em conquistar o troféu após poucos meses no clube e afirmou ter o sonho em jogar no profissional do Vovô.

“Sonhar? A gente sonha, né? A gente vem trabalhando o ano inteiro pra que eles chamem a gente pro profissional. Espero que eles estejam vendo o que eu tô fazendo aqui na base. E se Deus quiser, ele me leva pra treinar, pra jogar”, disse Giulio.

Cria da base do Palmeiras, o camisa 11 chegou ao clube em agosto e, desde então, é titular absoluto na equipe de Alison Henry. O comandante alvinegro que também expressou sua felicidade com a conquista inédita da competição na categoria.

“Estou no clube desde 2019. Desde que cheguei, a base só cresce, e esse título faltava para nós. Era um título que a gente buscava há um tempo. Acabou ficando sem ter essa competição durante dois ou três anos, se não me engano, e a gente teve a oportunidade desse ano de sermos campeões e conseguir colocar mais esse título na nossa sala de troféus. Ele estava faltando e ele chegou”, contou Alison Henry, técnico do sub-20 do Ceará.