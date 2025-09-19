Em luto por mãe de Bernadinho, Brasil perde para Sérvia e é eliminado

A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela primeira — e última — vez no Mundial das Filipinas, nesta quarta-feira, em Pasay City. O Brasil perdeu para a Sérvia, por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto por causa da morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho, horas antes do início da partida.

Com o resultado negativo, o Brasil, para seguir vivo na competição, precisou torcer para que a China ganhasse pelo menos dois sets da Tchéquia — o que não aconteceu. Os asiáticos foram derrotados por 3 a 0 e, consequentemente, a Amarelinha foi eliminada precocemente do Mundial.

Isso porque os tchecos igualaram em pontos com a Sérvia e o Brasil, até então líder e vice-líder do Grupo H, respectivamente. Pelo regulamento, em caso de empate, o primeiro critério é o saldo de sets.

Cada uma das três seleções conquistou seis sets ao longo da fase de grupos. O Brasil, no entanto, perdeu quatro, ficando com saldo positivo de dois. Já a Sérvia e a Tchéquia cederam somente três, garantindo vantagem e a classificação às próximas fases.

A eliminação deixa o Brasil fora do pódio do torneio, algo que não acontecia há seis edições. Em 2022, a seleção foi bronze. A equipe nacional é tricampeã mundial (2002, 2006 e 2010) e acumula ainda três pratas (1982, 2014 e 2018).

Diante da Sérvia, o Brasil até chegou a equilibrar em alguns momentos dos dois primeiros sets, mas nada deu certo. Com Cachopa, Maique, Arthur, Alan, Judson e Lucarelli, a seleção sofreu no começo do jogo com o equilíbrio sérvio, que teve a primeira vantagem no placar com 4/3.

As duas equipes apresentaram boa recepção e o jogo ficou muito equilibrado. Um ace de Flávio empatou o placar em 17 pontos. Darlan parou no bloqueio e os sérvios abriram 20/18. Alan reequilibrou o jogo em 21 pontos, mas logo depois parou no bloqueio e Luburic, com oito pontos, fechou o primeiro set para a Sérvia.

O segundo set foi de total equilíbrio. Bloqueio de Flávio igualou o placar em seis pontos. O Brasil errou duas vezes e Perco conseguiu um ace para colocar vantagem de 11/8 para a Sérvia. O Brasil se desequilibrou e viu o placar chegar a 14/9. Nervoso, o Brasil chegou a diminuir a desvantagem para três pontos, mas cometeu vários erros e virou Luburic liderar a Sérvia até o final do segundo set: 25/20.

No terceiro set, o desempenho do Brasil caiu de vez. Os sérvios, inspirados — e com uma dose de sorte — acertaram dois saques na linha: 6/2. Bernardinho até colocou vários jogadores do banco, mas não teve sucesso. No fim, vitória dos europeus por 25/22 e 3 sets a 0. (Com Levi Lima / Especial para O POVO e Agência Estado).