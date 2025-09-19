Pedro Raul e a seca de gols: artilheiro do Ceará tenta superar momento de baixa

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Pedro Raul em momento de hidratação em treino

Um dos pilares do Ceará na temporada, o atacante Pedro Raul vive um momento de baixa com a tão "temida" seca de gols. Ao todo, já são seis partidas consecutivas sem balançar as redes, detalhe que chama atenção justamente porque o camisa 9 é referência no ataque alvinegro e um dos principais responsáveis pela boa campanha da equipe em 2025.

A última vez que o centroavante marcou foi no empate em 1 a 1 contra o Flamengo-RJ, no Castelão, no dia 3 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, enfrentou Palmeiras-SP, Red Bull Bragantino-SP, Bahia, Grêmio-RS, Juventude-RS e Vasco da Gama-RJ sem conseguir marcar. No total, são 47 dias sem "cravar".

O jejum contrasta com a temporada sólida do camisa 9 alvinegro. Até aqui, Pedro Raul soma 32 jogos, 13 gols e uma assistência, sendo sete tentos apenas na Série A. Além disso, ajudou diretamente na conquista do Campeonato Cearense, balançando a rede na final diante do rival Fortaleza.

"Eu queria ter mais gols (risos). Infelizmente não consegui fazer gol em todos os jogos, é algo que me cobro bastante. Eu quero fazer gol todo jogo, mas eu também me cobro muito para ajudar a equipe. Sinto que tenho feito isso", disse o próprio jogador em entrevista coletiva após o gol marcado contra o Flamengo.

Esse já é o segundo maior jejum dele pelo Ceará. O primeiro aconteceu entre abril e junho, quando passou oito jogos seguidos sem marcar. Naquela ocasião, o atacante havia feito dois gols contra o Vasco, em 15 de abril, e só voltou a estufar as redes no dia 4 de junho, contra o Botafogo-RJ, quando marcou outros dois.

Mesmo sem gols recentes, a tendência é que ele siga como titular absoluto. Isso porque o rendimento geral e os números ao longo da temporada sustentam sua posição no time. Mas o cenário liga o alerta: a falta de gols abre espaço para concorrência dentro do elenco.

Lucca, por exemplo, contratado na janela mais recente junto ao Internacional-RS, chegou para fazer sombra ao camisa 9. O jovem atacante assinou vínculo até 2027 e, em sua apresentação, destacou a admiração por Pedro Raul, mas também deixou em aberto a possibilidade de jogar ao lado dele.

“Eu tenho uma grande admiração pelo Pedro Raul, sei das qualidades dele e ele vem fazendo muitos gols. Com certeza quero aprender com ele, chego para ajudar. Quem vai decidir é o Léo (Condé). Seja como for, quero ajudar, quero ter meu espaço [...] Acho que dá pra gente jogar junto, tenho mobilidade”, disse.

Outra alternativa é Aylon, que já desempenhou a função de centroavante na Série B 2024 e em alguns momentos desta temporada. O camisa 11 soma 30 jogos no ano, com cinco gols, sendo um deles o que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no dia 16 de agosto.

Além disso, o jovem Guilherme aparece como opção para o setor. Centroavante da base e com minutos no profissional, ele marcou três gols em sete jogos da Copa do Nordeste sub-20, incluindo o que abriu o placar na final contra o Bahia e ajudou a decretar o título inédito do Vovô.