Ceará recebe o Bahia em clássico nordestino pela Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Em boa fase, atacante Galeano é esperança de gols do Ceará

Sob os olhares dos seus torcedores, o Ceará encara o Bahia hoje, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 18h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro mira a vitória dentro de casa para atingir dois objetivos: retornar à primeira página da tabela de classificação e aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Porangabuçu, que é 11ª colocada com 27 pontos somados, tem nove pontos a menos que o próprio Bahia, sexto colocado, e cinco a mais que o Vitória-BA, primeiro time do Z-4.

"Temos uma semana importante, uma semana aberta, contra um grande adversário: um Bahia muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Mas a gente tem capacidade, diante do nosso torcedor, de fazer um jogo forte, um jogo estruturado", projetou o técnico alvinegro logo após o empate com o Vasco da Gama-RJ.

Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes: Matheus Bahia, Marcos Victor, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho. Os dois primeiros não vão atuar por força contratual, visto que estão emprestados pelo Esquadrão ao Vovô. Já Richardson e Fabiano Souza receberam terceiro cartão amarelo na partida ante o Vasco e cumprirão suspensão automática. Outro suspenso é o meia-atacante Rodriguinho, que foi expulso no segundo tempo do mesmo jogo.

Além das ausências, o treinador Léo Condé tem o meio-campista Lucas Mugni como dúvida. O jogador ficou de fora do último duelo após apresentar desconforto na musculatura posterior da coxa direita.

A expectativa, portanto, é que Rafael Ramos e Nicolas assumam as laterais no lugar de Fabiano Souza e Matheus Bahia. No meio, sem Richardson, Fernando Sobral surge como substituto natural. Já a lacuna deixada por Mugni deve ser ocupada novamente por Lourenço, assim como aconteceu contra o Vasco.

Do outro lado, o Bahia chega ao confronto com a expectativa de se recuperar após os resultados negativos recentes. Vindo de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense-RJ e de derrota para o Cruzeiro-MG na Série A, o clube baiano, sexto colocado com 36 pontos, ainda vai ter de superar uma lista extensa de desfalques.

Ao todo, são oito jogadores de fora: Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em transição, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permanecem entregues ao departamento médico.

"Qualquer time sente falta de seus jogadores importantes, por mais que o elenco seja forte. Eles tinham a confiança do elenco, viviam bom momento. Ficar fora por lesão dificulta, mas temos que suprir com mais empenho e coragem de jogar. A gente vem tentando fazer isso", lamentou o meia e capitão Everton Ribeiro.

Na história, Ceará e Bahia se enfrentaram em 57 jogos. São 20 vitórias do Vovô, 15 empates e 22 triunfos do Esquadrão. Neste ano, os rivais nordestinos já se enfrentaram três vezes: duas pela Copa do Nordeste e uma no primeiro turno do Brasileirão. Em todas as ocasiões, o Tricolor da Boa Terra levou a melhor. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Bahia: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Bahia

4-3-3: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.. Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20/9/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Lucas Casagrande/PR

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO