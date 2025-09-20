Conmebol reconhece prejuízo ao Flamengo e anula expulsão de Plata

A Conmebol reconheceu nesta sexta-feira, 19, o erro do árbitro Andrés Rojas (Colômbia), em Flamengo x Estudiantes, ao expulsar Gonzalo Plata. Na análise da entidade, o atacante rubro-negro, que foi advertido com o segundo cartão amarelo, não cometeu infração ao disputar a bola com o defensor argentino na reta final do segundo tempo. No entanto, por não ter sido um vermelho direto, o lance não pôde ser analisado pelo VAR.

"No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem ao chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão", explicou a entidade.

Minutos depois da expulsão, o Estudiantes diminuiu o placar para 2 a 1 em favor do Flamengo. Com isso, o time carioca vai ter uma vantagem menor no duelo de volta, na Argentina.

O lance não pôde ser revisado. Nos áudios divulgados pela Conmebol, a arbitragem chegou a buscar a possibilidade de chamar Rojas para rever uma possível penalidade — no entendimento que foi o zagueiro do Estudiantes quem cometeu a infração no lance. No entanto, como a falta ocorreu fora da grande área, não é passível de revisão pelo protocolo do VAR.

O episódio desta quinta-feira incomodou a comissão técnica e os diretores do Flamengo, como Filipe Luís e José Boto. A torcida flamenguista também vaiou bastante o árbitro na saída do campo.

O Flamengo recebe o Vasco no próximo domingo, pelo Brasileirão. Depois, volta a encarar o Estudiantes, em La Plata, pelo jogo de volta, na próxima quinta-feira, às 21h30min (de Fortaleza). (Agência Estado)