Fortaleza visita Palmeiras em busca de diminur distância para sair do Z-4 e não frear evolução

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Brítez deve ser titular na zaga do Fortaleza no Allianz Parque

O triunfo diante do Vitória-BA na 23ª rodada foi recebido pelo Fortaleza como um respiro. Após meses de queda livre, o time reencontrou, na estreia do técnico Martín Palermo, um ar de confiança que ficava mais rarefeito a cada rodada. Ante o Palmeiras-SP, na noite deste sábado, 20, o Tricolor terá o objetivo de sustentar o estado anímico positivo que começou a surgir e se manter competitivo.

Contudo, a missão no Allianz Parque será mais dura, ante um rival em ótima fase, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e chega embalado após bater o River Plate, na Argentina, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Há dúvidas se Abel Ferreira irá escalar força total pela atenção dividida, mas a comissão não tem poupado nos jogos do torneio, mantendo o foco nas duas frentes.

Na vice-lanterna da tabela com apenas 18 pontos, o Leão foca na sobrevivência a cada rodada. Ante o Verdão, vencer seria um resultado fora da curva e potencializador, mas a meta é clara: não voltar a ficar sem ar e manter o bom desempenho que teve ante o Vitória.

Para São Paulo, o plantel tricolor viajou em avião fretado e 24 atletas foram relacionados. Ao todo, oito jogadores permaneceram na capital cearense e serão ausências na partida. A lista dos desfalques conta com o goleiro João Ricardo, os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral Tinga, o meia Guzmán e os atacantes Herrera e Allanzinho.

Destes, apenas quatro foram por questões clínicas: João Ricardo, Tinga, Benevenuto e Moisés. Kuscevic, conforme apurou o Esportes O POVO, aprimora a parte física. Os demais jogadores não tiveram suas situações atualizadas pelo clube. Em contraponto, Palermo tem o retorno do volante Lucas Sasha.

Independentemente do resultado, a posição do tricolor na tabela não será alterada. Contudo, as distâncias podem ser reduzidas ou aumentadas. Em um cenário perfeito, caso surpreenda em São Paulo e veja Santos ou Vasco perderem seus jogos, além de Vitória e Juventude não vencerem, o time de Palermo pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento cair para dois pontos.

Da mesma forma, uma combinação de resultados pode deixar o Leão bem mais distante de escapar. Caso perca, além de frear a empolgação, o caminho para deixar a zona pode chegar a oito pontos de diferença, com os resultados supracitados seguindo o caminho contrário e Atlético-MG e Grêmio conquistando pelo menos um ponto.

Por sua vez, o Palmeiras é o terceiro colocado, tendo 46 pontos e um jogo a menos que o líder Flamengo, que soma 50. Para o jogo, tem apenas um desfalque garantido, o que preserva a espinha dorsal da equipe. Nela, a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque já soma 12 gols nos oito jogos de invencibilidade do Porco.

E sequer o desfalque é novidade, posto que se trata do atacante Paulinho, com lesão na tíbia, tendo previsão de retorno aos gramados somente em 2026 e sem integrar os relacionados desde que retornaram da Copa do Mundo de Clubes. O lateral Khellven reclamou de uma pancada ante o River e é dúvida, mas jogou os 90 minutos.

Pelo fato de o duelo decisivo contra o River acontecer na quarta-feira, 20, existe a possibilidade de Abel Ferreira poupar peças dos titulares, mas não é esperado um Palmeiras integralmente reserva, já que está na briga pelo título do Brasileirão e conseguiu, ao menos, uma vantagem mínima em Buenos Aires para o jogo de volta.

Ainda assim, há um receio pela quantidade de pendurados para enfrentar o Bahia na sequência do torneio. Estão com dois cartões acumulados Weverton, Micael, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque, que podem ser poupados visando os dois jogos seguintes.

Palmeiras x Fortaleza: ficha técnica



Fortaleza



4-4-2: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Pacheco; Sasha, Matheus Pereira, Pierre (Pikachu) e Prior; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.

Palmeiras



4-4-2: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Maurício e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP

Data: 20/9/2025

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Brígida Cirilo Ferreira/AL

VAR: Daniel Nobre Bins/RS

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO, Premiere e SporTV





