Piu fica com a prata em confusa final dos 400m com barreira no Mundial de Atletismo

Foto: PHILIP FONG / AFP Alison dos Santos . o Piu, celebra após a prova de 400 metros com barreiras na final do Mundial de Atletismo de Tóquio

Alison dos Santos, o Piu, conquistou mais um pódio no Mundial de Atletismo, mas não antes de uma grande polêmica. Nesta sexta-feira, 19, ele ficou com a medalha de prata na final dos 400m com barreira, com o tempo de 46s84. O ouro ficou com o americano Rai Benjamin, com o tempo de 46s52. A terceira colocação ficou com Abderrahman Samba, do Catar, com 47s06.

O brasileiro chegou a "sentir o gosto" do ouro. Ao final da prova, foi divulgada a informação de que Benjamin teria sido desclassificado por derrubar a última barreira de maneira irregular, afetando os seus rivais na raia. Assim, Piu herdaria o topo do pódio, mas o resultado foi mantido após alguns minutos de drama e análise de recurso. O próprio Alison disse ao SporTV que não queria "ganhar porque alguém perdeu".

Piu largou na raia nove e, como nas semifinais, esbarrou no primeiro obstáculo. No entanto, ele manteve um bom ritmo, caiu para terceiro e, na reta final deu um sprint para conseguir arrancar e terminar a linha de chegada no segundo posto.

O Mundial tem sido um teste de recuperação para o brasileiro que, nas semifinais, também tocou no obstáculo ainda no início do percurso, mas se recuperou e fez o tempo de 48s16.

No Mundial anterior, realizado em Budapeste, há dois anos, Alison acabou ficando fora do pódio ao terminar a disputa por medalha apenas na quinta posição. Na época, o brasileiro vinha de recuperação de um procedimento cirúrgico no joelho.

Campeão em Eugene, em 2022, nos Estados Unidos, e duas vezes medalhista olímpico, com bronze em Paris-2024 e Tóquio-2021, Piu foi às pistas para disputar a sua quarta final de Mundial.