Floresta recebe São Bernardo em busca da primeira vitória na segunda fase da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Em três jogos, o Lobo da Vila possui dois pontos

O Floresta recebe o São Bernardo-SP no mesmo palco onde garantiu sua classificação para a segunda fase da terceira divisão. Os cearenses e os paulistas se enfrentam no estádio Domingão, em Horizonte (CE), neste domingo, 21, às 16h30min.

No último jogo da primeira fase, os times se encontraram em situações distintas. Os mandantes precisavam vencer e torcer por uma combinação de resultados para se classificar, enquanto os visitantes já estavam garantidos na fase seguinte e jogaram com uma equipe alternativa. O Floresta saiu vencedor da partida com dois gols do atacante Ruan.

Neste domingo, entretanto, o cenário será completamente diferente. Ambas as equipes estão com dois pontos na tabela e precisam conquistar a primeira vitória o quanto antes, tendo em vista que após este jogo, começa o "returno" do quadrangular.

Na chave da equipe cearense, os quatro clubes estão com a mesma pontuação após duas rodadas com empates entre os times. Além do São Bernardo, pertencem a chave o Caxias e o Londrina.

Na segunda fase, o Floresta se mostra uma equipe bastante regular. Fez um jogo competitivo no empate contra o favorito Caxias-RS na estreia, com direito a dois gols anulados, e segurou outro 0 a 0 contra o Londrina-PR, no estádio Vitorino Dias.

O jogo contra os parananenses, inclusive, contou com um bom repertório ofensivo por parte da equipe de Leston Júnior. A equipe cearense chegou a marcar alto e pressionar a saída de bola dos donos da casa em determinados momentos, e teve uma produção ofensiva suficiente para, ao menos, sair com 1 a 0.

A falta de efetividade no ataque foram uma das pedras do sapato alviverde durante boa da primeira fase do certame nacional. O time fez somente 15 gols em 19 partidas, tendo uma média de 0,78 gol por jogo.

Em entrevista à sessão Aguanambi 282, do jornal O POVO, o treinador da equipe, Leston Júnior, falou sobre o trabalho para diminuir a oscilação de desempenho nas partidas.

"Estamos conversando bastante sobre a necessidade de reduzir erros. No futebol equilibrado de hoje, os times que cometem menos erros grotescos são os que chegam às grandes conquistas. Estamos trabalhando para ser uma equipe com baixa margem de erro nessa segunda fase", disse o técnico em entrevista publicada antes do início do quadrangular final.

Vale lembrar que a fase final da Série C é um quadrangular de dois grupos, onde os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B e os líderes das chaves se enfrentam em dois jogos para definir o campeão do certame.

Desde que a terceira divisão nacional adotou o sistema de quadrangular com dois grupos para decidir as equipes que sobem para a Série B, a média de pontos para o feito é de aproximadamente 9. Desde 2020, quando o sistema foi implementado, em quatro edições da Série C houve ao menos uma equipe que subiu com 9 pontos, tendo seis equipes no total que conseguiram o feito.

Ficha técnica:

Floresta x São Bernardo - Campeonato Brasileiro Série C de 2025

Data: 21 de setembro de 2025

21 de setembro de 2025 Horário: 16h30min

16h30min Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade - BA

Emerson Ricardo de Almeida Andrade - BA Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira - BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen - BA

Elicarlos Franco de Oliveira - BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen - BA Quarto Árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento - RN

Jose Magno Teixeira do Nascimento - RN VAR: Philip Georg Bennett - RJ

Philip Georg Bennett - RJ Transmissão: SportyNet+

Prováveis escalações:

Floresta:

3-5-2: Dheimison; Julio Vaz, Ícaro e Thomas Kayck; Matheus Ludke, Rodriguinho, Guilherme, Gustavo Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior

São Bernardo:

4-3-3: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder Maciel, Rafael Forster e Pará; Romisson, Bruno Silva e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá