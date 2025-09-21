Fortaleza é goleado pelo Palmeiras e segue em situação delicada na Série A

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Imagens do duelo entre Palmeiras e Fortaleza, que ocorreu no Allianz Parque, em São Paulo (SP), no dia 20 de setembro de 2025, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2025

Atuando fora de casa, o Fortaleza voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. Pela 24ª rodada, no Allianz Parque, em São Paulo, o Tricolor do Pici foi superado ontem por 4 a 1 pelo Palmeiras e se manteve com os mesmos 18 pontos, na vice-lanterna.

Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira, duas vezes, marcaram para o Verdão, enquanto Lucas Crispim descontou para a equipe de Martín Palermo. Com o resultado, o Leão permanece na 19ª colocação a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, que tem 23 e joga hoje contra o São Paulo.

No próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, o clube encara o Sport-PE em confronto direto na briga para escapar da degola.

Palmeiras 4x1 Fortaleza - O jogo

Ao contrário do que se imaginava antes de a bola rolar, o primeiro tempo em São Paulo foi marcado pelo equilíbrio entre Palmeiras e Fortaleza, equipes que vivem realidades opostas na Série A — o Verdão disputa o título, enquanto o Tricolor luta contra o rebaixamento.

Nos dez minutos iniciais, o domínio palmeirense foi absoluto e resultou em pênalti. Facundo Torres invadiu a área e acabou sendo derrubado por Lucas Sasha.

Num primeiro momento, o árbitro Alex Gomes Stefano não marcou a infração, mas foi chamado pelo VAR e, após rápida análise, assinalou a penalidade. Raphael Veiga cobrou com categoria, deslocou Helton Leite e abriu o placar.

Com a vantagem, quando se esperava que o time de Abel Ferreira pressionasse de forma constante, a equipe optou por controlar a posse de bola. Isso deu espaço para o Fortaleza equilibrar as ações.

Aos poucos, sobretudo pela qualidade técnica de Matheus Pereira, o Leão passou a trabalhar melhor as jogadas ofensivas e chegou ao campo rival. Foi assim que o empate surgiu.

Matheus levantou a bola para Lucero disputar com os zagueiros. O centroavante levou a melhor, mas parou em Weverton. No rebote, Pikachu também finalizou para nova defesa do goleiro alviverde.

Na sequência do lance, Lucas Crispim aproveitou a sobra e chutou firme para deixar tudo igual. Foi o primeiro gol do meia, agora usando a camisa 91, desde seu retorno ao clube.

O Fortaleza ainda teve oportunidade de virar. Crispim fez belo passe para Breno Lopes, que saiu cara a cara com Weverton, mas o arqueiro palmeirense salvou e impediu o segundo tento leonino, encerrando o primeiro tempo no 1 a 1.

Na volta do intervalo, o equilíbrio visto na primeira etapa não se repetiu, ao menos nos minutos iniciais. O Palmeiras retornou com outra postura: mais agressivo e atuando como um verdadeiro candidato ao título do Brasileirão. Para azar dos tricolores, o Fortaleza apresentava a mesma fragilidade de quem ocupa a 19ª colocação da Série A.

O domínio era todo alviverde. O time da casa mantinha a posse e buscava o gol a cada investida, principalmente em jogadas pelo alto, sua especialidade. Em uma delas, Sosa cabeceou com perigo: a bola bateu na trave, quicou sobre a linha, mas não entrou.

Na sequência, porém, o castigo veio. Em falha de marcação da defesa leonina, Sosa apareceu livre e, de primeira, finalizou para o fundo da rede, sem chances para Helton Leite.

Ainda houve tempo de já na reta final, o recém-chegado Andreas Pereira anotar o terceiro e o quarto gol e fechar o placar na capital paulista.

O segundo tempo como um todo foi marcado por um domínio alviverde, completamente diferente da etapa inicial. Nesse sentido, a vitória foi confirmada, deixando o Tricolor do Pici em situação bem complicada no Brasileirão.

Palmeiras 4x1 Fortaleza - Ficha técnica

Palmeiras

4-4-2: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Martínez, Allan (Lucas Evangelista),Raphael Veiga (Flaco López)e Maurício (Vitor Roque); Ramon Sosa (Felipe Anderson) e Facundo Torres (Andreas Pereira). Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Pacheco; Sasha, Matheus Pereira (Adam Bareiro), Lucas Crispim (Rodrigo); Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.

Data: 20/9/2025

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitros: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Brígida Cirilo Ferreira

VAR: Luiz Paulo de Moura Pinheiro

Gols: Raphael Veiga (9'-1T), Sosa (11' - 2T) e Andreas Pereira (36' - 2T e 43' - 2T); Lucas Crispim (22' - 1T)

Cartões amarelos: Micael (PAL) e Brítez (FOR)