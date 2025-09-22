Em baixa como mandante, Ceará precisa recuperar força em casa para ir além na Série A

Foto: Samuel Setubal / O POVO Galeano, atacante do Ceará, contra o Bahia

Jogar na Arena Castelão lotada, sob o apoio fervoroso da torcida alvinegra, já foi sinônimo de confiança e vitórias para o Ceará. Nos últimos meses, porém, o desempenho como mandante tem deixado de ser um diferencial para o Vovô.

O empate em 1 a 1 diante do Bahia, na noite desse sábado, 20, pela 24ª rodada da Série A, ampliou a sequência sem triunfos em casa: já são dois jogos seguidos sem vencer diante da torcida. O último resultado positivo no Gigante da Boa Vista ocorreu há um mês, na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, pela 20ª rodada.

Após o jogo contra o Bahia, o técnico Léo Condé lamentou não ter saído de campo com os três pontos, apesar do bom desempenho da equipe. “A gente está fazendo uma campanha consistente. É claro que gostaríamos de vencer, principalmente em casa, diante do nosso torcedor, onde já estamos há dois jogos sem vencer. Mas o torcedor que veio aqui ficou orgulhoso da equipe, que mais uma vez entregou tudo dentro de campo. Jogamos muito desfalcados, por lesão, cartão e até por força de contrato de alguns atletas; mas mesmo com todos esses problemas, conseguimos nos mobilizar e fazer um bom jogo”, destacou o treinador.

No início desta temporada, o Ceará ainda carregava o embalo da excepcional campanha como mandante na reta final da Série B de 2024 — fator determinante para o acesso à elite. Na ocasião, o Alvinegro terminou a competição como dono da maior média de público da Segundona, e esse apoio seguiu firme na Série A. Atualmente, o clube aparece em sexto lugar no ranking de média de público do Brasileirão, com cerca de 33.324 pagantes por jogo em 11 partidas no Castelão. Entretanto, apesar da presença nas arquibancadas, o desempenho em campo não tem sido o mesmo.

No início de 2025, a equipe chegou a engatar uma invencibilidade de 13 jogos em casa, considerando todas as competições. A primeira derrota como mandante veio somente contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Já no Brasileirão, o Vovô só conheceu o revés na 9ª rodada, quando foi superado pelo Vitória, por 2 a 0. A consistência como mandante, porém, decaiu após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Desde o retorno, o Ceará vem oscilando diante de sua torcida. Nos últimos dez jogos em casa, foram apenas três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Nesse recorte, o time somou 11 dos 30 pontos possíveis, tendo um aproveitamento de 36%. O desempenho abaixo do esperado contrasta com a média geral no Brasileirão, no qual o Alvinegro apresenta 60% de aproveitamento jogando em seus domínios.

Apesar da queda de rendimento no Castelão, o Ceará ainda mantém uma campanha sólida na parte intermediária da tabela. Atualmente na 11ª colocação, a equipe de Condé soma 28 pontos e terá pela frente confrontos importantes no Castelão. O time de Porangabuçu enfrenta o Santos, que tem brigado contra o Z-4, e depois encara Botafogo e Fluminense, que lutam na parte de cima da tabela.

Garantir pontos diante de sua torcida será determinante para os objetivos do Alvinegro na temporada. A busca é por uma maior estabilidade, afastando qualquer risco de chegar à parte de baixo da tabela, mantendo vivas as chances de terminar no G-10. Agora o time de Léo Condé volta às atenções para o São Paulo, time que enfrentará no próximo sábado, 29, às 20 horas, no Morumbis, pela 25ª rodada da Série A.