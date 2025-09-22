Floresta empata com o São Bernardo e segue sem vencer na segunda fase da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC O Floresta enfrentou o São Bernardo pelo terceiro jogo do quadrangular de acesso para Série D

O Floresta empatou a terceira partida seguida e segue sem vencer na segunda fase do certame nacional. O Lobo da Vila empatou com São Bernardo-SP por 0 a 0, na tarde deste domingo, 21, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Com o resultado, a equipe da Vila Manoel Sátiro chegou aos três pontos e segue sem marcar ou sofrer gols no quadrangular de acesso. No grupo do time cearense estão, além do São Bernardo-SP, Caxias-RS e Londrina-PR, todos também com três pontos.

Floresta 0 a 0 São Bernardo: o jogo

Semanas após conseguir uma classificação heroica no mesmo estádio, contra o mesmo adversário, o Floresta reencontrava o Tigre do ABC em uma situação totalmente distinta. No duelo deste domingo, ambas as equipes duelavam com força máxima e tinham o mesmo objetivo: conquistar a primeira vitória na segunda fase.

Leston Júnior trouxe uma mudança para esta partida: O volante Pablo retornou a equipe titular, colocando Gustavo Xuxa no banco. Com isso, a equipe perdeu o seu jogador de criação, mas ganhou mais combatividade no meio-campo.

Nos minutos iniciais, o Verdão teve chances perigosas. Logo no primeiro minuto de jogo, Jeam levou perigo de fora da área. Aos 10, foi a vez de Pablo, também de longa distância, testar o goleiro Júnior Oliveira.

Apesar do meio-campo mais pesado, foram os donos da casa que tiveram o controle do jogo. Aos 18 minutos, Pablo quase abriu o placar de cabeça após bom cruzamento de Matheus Ludke e o time cearense teve uma primeira etapa firme no ataque.

Na parte defensiva do jogo, o Lobo também se saiu muito bem. Se defendendo com uma linha de cinco e povoando o corredor central, forçou o São Bernardo-SP a jogar muito pela linha de fundo e tentar diversos cruzamentos, que pararam na boa trinca de zaga alviverde.

Um lance curioso foi quando, por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, a partida precisou ser paralisada por alguns minutos porque o VAR teve de ser reiniciado. Com isso, sete minutos de acréscimo foram distribuídos na primeira etapa.

Nos 45 minutos finais, o jogo ficou mais morno. O Floresta até iniciou a etapa complementar pressionando e fazendo volume no último terço, mas não conseguiu criar grandes chances e, após os 15 minutos iniciais, acabou perdendo intensidade.

A equipe cearense até conseguia gerar alguns contra-ataques, mas a boa recomposição do Tigre do ABC impedia que os mandantes conseguissem finalizar ao gol. Por volta dos 30 minutos, Leston Júnior fez a primeira alteração, colocando Ruan e Thiaguinho para dar mais velocidade ao ataque do time.

Ao passo que equipe evoluiu com os novos jogadores de lado de campo, o time voltou a incomodar o Bernô, mas as grandes chances acabaram parando em Júnior Oliveira. Mesmo com o crescimento nos minutos finais, a falta de capricho atrapalhou os donos da casa e o Lobo da Vila conquistou o terceiro empate seguido no quadrangular de acesso.

Ficha técnica:

Floresta:

3-5-2: Dheimison; Julio Vaz, Ícaro e Thomas Kayck; Matheus Ludke (Igor Dutra), Rodriguinho (Martinelli), Guilherme, Pablo (Ruan) e Diego Matos; Romarinho (Thiaguinho) e Jeam (Rubens). Técnico: Leston Júnior

São Bernardo:

4-3-3: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder Maciel, Augusto e Pará; Romisson, Bruno Silva (Emerson Santos) e João Paulo (Dudu Miraíma); Foguinho (Rodolfo), Felipe Garcia (Victor Andrade) e Pedro Felipe (Felipe Azevedo). Técnico: Ricardo Catalá

Floresta x São Bernardo - Campeonato Brasileiro Série C de 2025

Data: 21 de setembro de 2025

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade - BA

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira - BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen - BA

Quarto Árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento - RN

VAR: Philip Georg Bennett - RJ

Cartões Amarelos: Floresta: Júlio Vaz, Guilherme, Ícaro, Thiaguinho; São Bernardo: Helder Maciel, Foguinho, Bruno Silva

