Fortaleza encara sequência decisiva no Castelão em busca de reação no Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Torcida do Fortaleza. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO)

O Fortaleza chega a um ponto de virada no Campeonato Brasileiro. Após ser goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, no último sábado, 20, no Allianz Parque, o Tricolor do Pici estacionou nos 18 pontos conquistados e permanece na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

O cenário é preocupante, mas a tabela apresenta, nos próximos compromissos, a chance de recuperação em uma sequência que pode definir os rumos do time na competição.

O calendário reserva dois jogos consecutivos no Castelão, diante de Sport e São Paulo, que são tratados como decisivos pela comissão técnica e pelo elenco. O primeiro será contra o time pernambucano, no sábado, 27, às 16 horas, em confronto direto contra um adversário que também luta para se afastar das últimas posições.

O segundo, diante do São Paulo, na quinta-feira, 2, às 19h30min, coloca o Leão frente a frente com uma equipe que briga pela parte de cima da tabela, mas que tem oscilado e já desperdiçou pontos importantes fora de casa.

A importância desses dois jogos em sequência vai além da possibilidade de somar seis pontos. O escrete vermelho-azul-e-branco terá a chance de restabelecer sua confiança, recuperar a sintonia com a torcida e mostrar evolução após a chegada do técnico Martín Palermo.

Até aqui, a equipe ainda não conseguiu engrenar uma reação sólida, e os números explicam a urgência: são apenas quatro vitórias em 24 rodadas, com uma das piores defesas da competição.

Dentro do clube, a avaliação é clara: aproveitar o mando de campo é essencial. O Castelão precisa se transformar em um aliado. O apoio da arquibancada, em confrontos diretos e de grande peso emocional, pode fazer diferença tanto no aspecto técnico quanto no psicológico de um grupo que tem convivido com a pressão constante da ameaça de queda.

Após esse período em casa, o Fortaleza encara outra pedreira: no domingo, 5, visita o Juventude, em Caxias do Sul-RS, às 18h30min. O duelo é encarado como “final de campeonato”, já que o adversário também figura na parte inferior da classificação. A vitória fora de casa seria fundamental não apenas para somar pontos, mas também para frear um concorrente direto.

A sequência após a Data Fifa já começa no Castelão, contra o Vasco, no dia 25 de outubro, em jogo ainda sem horário confirmado. Mais uma vez, o fator local aparece como determinante. O time carioca, embora tenha oscilado na competição, tem se mostrado competitivo e, dependendo dos resultados, pode chegar ao duelo em condições semelhantes às do Fortaleza, tornando o confronto ainda mais dramático.

Seis pontos em casa, a possibilidade de arrancar contra o Juventude e a chance de medir forças contra o Vasco: essa combinação forma um bloco de partidas que pode decidir se a agremiação do Pici terá fôlego para lutar pela permanência até as últimas rodadas ou se a situação ficará ainda mais delicada.