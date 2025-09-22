Futsal: Fortaleza goleia Curumim e garante acesso à divisão especial da Taça Brasil

Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC Com a vaga do Fortaleza, o estado volta a ter um representante na Taça Brasil de futsal, fato que não ocorria desde 2023

Após duas temporadas de ausência, o estado do Ceará voltará a ser representado na tradicional Taça Brasil. O Fortaleza garantiu a vaga ao golear o Curumim-RN por 9 a 1, neste domingo, 21, no ginásio Júlio Irineu Costa, em São João de Jaguaribe, município do interior cearense que recebeu a sede do torneio nacional.

Bob e Gugu Flores, duas vezes, Dudu, Beraldo, Matheus, Kassio e Davi fizeram os gols que construíram a goleada leonina. Fernandinho descontou.

O Tricolor do Pici, além de alcançar o principal objetivo da campanha, avançou à grande final da competição, na qual enfrentará o Ser Santiago, do Rio Grande do Sul. A equipe gaúcha eliminou o Sport-PE, vencendo por 4 a 2, e agora disputa com o Fortaleza o título da 1ª divisão já nesta segunda-feira, 22, às 17 horas.

Em quadra, o atual campeão brasileiro da modalidade mostrou intensidade e superioridade. O quinteto inicial foi formado por Andson, Neto, Valdin, Dudu e Gugu Flores. Apesar disso, foram os suplentes que começaram a decidir o confronto.

Com apenas seis minutos de bola rolando, Bob, camisa 9, abriu o placar para o Leão. Pouco depois, Fernandinho aproveitou uma falha defensiva e empatou para o Curumim. A resposta, porém, não demorou. Novamente Bob apareceu bem posicionado e recolocou o Fortaleza na frente, vantagem que não seria mais ameaçada.

O domínio se consolidou com Gugu Flores, artilheiro da equipe no ano, que ampliou para 3 a 1. Na sequência, Dudu, um dos destaques do elenco, balançou as redes e transformou a vitória em goleada antes mesmo do intervalo.

Na volta do descanso, o Tricolor manteve o ritmo intenso. Sem dar espaço ao adversário, Beraldo marcou o quinto gol logo nos primeiros dois minutos, aumentando ainda mais a diferença no placar.

O Fortaleza seguiu controlando as ações e administrou a partida até o apito final, mas com tempo ainda de anotar o sexto gol com Matheus, o sétimo com Gugu Flores, oitavo com Kassio e nono com Davi, fechando o placar.

Com a vitória expressiva, o Leão do Pici não apenas recoloca o futsal cearense em evidência nacional, mas também chega à decisão com moral elevada e confiança para buscar mais um título inédito na modalidade.