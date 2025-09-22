Verstappen vence GP do Azerbaijão; Piastri abandona e Bortoleto é 11º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu com autoridade o Grande Prêmio do Azerbaijão de F1, a 17ª etapa da temporada de 24 corridas, enquanto o líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta neste domingo (21), em Baku.
Nas ruas da capital azerbaijana, com fortes ventos, o tetracampeão mundial terminou à frente do britânico George Russell (Mercedes) e do espanhol Carlos Sainz (Williams). O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que havia largado na 13ª posição, terminou em 11º.
"Um fim de semana incrível", disse Verstappen. "Para nós, vencer aqui é fantástico. O carro estava ótimo com os dois compostos, tivemos ar limpo durante toda a corrida e foi bem tranquilo".
"Estava ventando e o carro se movia bastante, mas estou feliz com o desempenho e feliz por não ter havido muitos safety cars", acrescentou o holandês, que dominou do início ao fim e venceu pela primeira vez em Baku.
Verstappen, que largou da pole position, executou uma estratégia impecável sem cometer erros e, no fim, venceu com uma confortável vantagem de 14 segundos sobre Russell, que reagiu após largar da quinta posição.
O holandês, que já havia vencido em Monza há duas semanas, obteve sua 67ª vitória na carreira, a quarta da temporada.
Sainz subiu ao terceiro lugar no pódio, seu primeiro com a Williams, e comemorou em grande estilo: "Vamos! Este é o melhor resultado da minha carreira! Sinceramente, não consigo descrever a sensação. A sensação é melhor do que no meu primeiro pódio".
Apenas em nono lugar no grid após uma saída da pista na classificação de sábado, Piastri praticamente parou na largada e se viu no fundo do grid, antes de travar as rodas ao freiar na Curva 5 e bater no muro de proteção.
Seu companheiro de equipe Lando Norris (McLaren), segundo colocado no campeonato, não aproveitou a oportunidade para reduzir significativamente a diferença, terminando apenas em sexto.
O britânico marcou seis pontos e ainda tem uma desvantagem de 25 pontos em relação ao australiano, faltando sete corridas para o fim da temporada.
Este resultado medíocre da equipe também impediu a McLaren de garantir o título mundial de construtores, que já parecia próximo.
Com o abandono de Piastri, Verstappen recuperou 25 pontos em relação ao australiano, mas ainda está 69 pontos atrás, uma diferença que parece muito difícil de superar entre agora e o final da temporada.
"É muita coisa, acho que não será suficiente. Vou tentar somar o máximo de pontos possível, e veremos no final da temporada em Abu Dhabi", disse Verstappen.
O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) terminou em quarto, à frente do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que resistiu com brilho ao piloto japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e Norris nas últimas voltas da corrida.
O top-10 foi completado pelas Ferraris do britânico Lewis Hamilton e do monegasco Charles Leclerc, e pelo francês Isack Hadjar (Racing Bulls).
Atrás dele, Fernando Alonso (Aston Villa) terminou em 15º após uma largada em falso, pela qual recebeu uma penalidade de cinco segundos.
Após o caos da classificação de sábado, com um recorde de seis bandeiras vermelhas, este domingo foi um dia tranquilo. Ocorreu apenas um incidente, quando Alex Albon (Williams) atingiu o argentino Franco Colapinto (Alpine) e recebeu uma penalidade de dez segundos.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a prova em 12º, mas se beneficiou com a punição aplicada a Alex Albon e ficou com a 11ª colocação.
"Sabíamos que seria uma corrida difícil, que para pontuar teríamos de ultrapassar alguns carros. A não ser que os que estavam na frente quebrassem, as chances eram bem difíceis de entrar nos pontos", disse Bortoleto em entrevista à Band após a corrida.
"Não era claro que a gente ia estar na posição onde chegou. Então acho que isso é positivo", concluiu o brasileiro.