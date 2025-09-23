Logo O POVO+
Bola de Ouro premia Dembélé como melhor do mundo; Raphinha termina em 5º
Esportes

Bola de Ouro premia Dembélé como melhor do mundo; Raphinha termina em 5º

A disputa do prêmio de melhor jogador do mundo ficou entre o atacante francês do PSG e Lamine Yamal, do Barcelona. No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí ganhou pela terceira vez consecutiva
O jogador conquistou a bola de ouro após vencer a Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
A tradicional revista France Football entregou a Bola de Ouro ao compatriota Ousmane Dembélé ontem. O troféu entregue pela publicação simboliza o título de melhor jogador do mundo. O jogador do PSG disputou o prêmio, concretamente, contra a sensação do Barcelona, Lamine Yamal, de 18 anos.

O francês teve números melhores, 35 gols e 14 assistências em 53 jogos, contra 18 e 21 do espanhol, em uma partida a mais. Dembélé teve o mérito de ser protagonista do PSG "discreto" que foi, enfim, campeão da Liga dos Campeões. Além dos números brutos, o jogador teve uma temporada mais consistente que o atacante do Barcelona.

Dembélé também se destacou pela competência tática. O camisa 10 saiu da ponta para o centro do ataque, adaptando-se a uma função que jamais jogara na carreira e recebendo constantes elogios de seu treinador, Luis Enrique, em algo que poucos prestam atenção: o jogo sem bola.

"Creio que merece a Bola de Ouro sem nenhuma dúvida. Não só pelos títulos, não só pelos gols, mas por como pressionou durante toda a temporada, especialmente nessa final. Dembélé pressionou Sommer, Acerbi e qualquer defensor com uma intensidade que não os permitia ter tempo para pensar", disse o técnico da equipe francesa durante o Mundial de Clubes da Fifa, rememorando a decisão da Liga dos Campeões, uma goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

Lamine Yamal, por sua vez, fez história ao chegar no top-2 da premiação com somente 18 anos. Prospectado como uma grande promessa desde a base, assumiu a responsabilidade de vestir a camisa 10 mais pesada da Europa e tomou o protagonismo do Barcelona na metade final da temporada.

Além das estatísticas, a qualidade e a plasticidade do jogo de Yamal credenciaram ele entre os melhores do mundo. Fortemente inspirado por Neymar, o atleta espanhol reúne um compilado de dribles desconsertantes, com a qualidade do passe lembrando os melhores meias do time catalão e uma finalização de perna esquerda que pode ser comparada a de um jovem Lionel Messi.

Em simultâneo a ser uma estrela do Barcelona, o jogador também é o principal nome da seleção espanhola, sendo uma das peças de maior importância do título da Eurocopa 2024 e um dos motivos pelos quais La Furia é uma das favoritas na Copa do Mundo de 2026. Mesmo sem a Bola de Ouro, o jogador recebeu, pela segunda vez, o prêmio Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo.

Na premiação feminina, o destaque ficou a cargo da espanhola Aitana Bonmatí, que levou a Bola de Ouro pela terceira vez consecutiva. Principal nome do Barcelona e da seleção espanhola, a meio-campista competiu com a compatriota Mariona Caldentey, que venceu a Liga dos Campeões com o Arsenal, da Inglaterra.

Assim como o Oscar, o prêmio da France Football também foi alvo de polêmicas pela montagem da lista, sendo a principal delas a posição do atacante Raphinha. Apontado por alguns como o protagonista do Barcelona e melhor jogador do mundo, o jogador brasileiro foi apenas o quinto colocado da lista.

A sua frente, fora os dois finalistas, ficaram Vitinha, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O português, apesar de vencedor da Champions League, não teve o destaque individual para que galgasse posição tão alta, enquanto o egípcio foi brilhante no título da Premier League, mas mundano na Liga dos Campeões.

Raphinha, por sua vez, venceu todos os campeonatos nacionais com o Barcelona, dividiu o protagonismo da equipe com Lamine Yamal, foi artilheiro da Champions League e vice-artilheiro do Barcelona no ano, além de ser eleito pelo Sofascore como melhor jogador da Liga dos Campeões e da La Liga.

Outros atletas que tiveram suas posições questionadas foram Vinicius Júnior e Jude Bellingham, que ficaram em 16º e 23°, respectivamente. Torcedores apontam que as posições "baixas" são uma retaliação da revista em relação ao boicote praticado pelo Real Madrid desde a edição passada do evento, quando o clube espanhol não enviou seus atletas para a premiação em resposta a futura vitória do meia Rodri, do Manchester City.

A votação da France Football é feita por jornalistas. Primeiro, a equipe da revista seleciona quem julga ser os 30 melhores do mundo. Depois, 100 profissionais de países diferentes fazem um top-10 restrito aos nomes pré-selecionados, com pontuação atribuída por posição.

Premiados da Bola de Ouro 2024/2025

  • Bola de Ouro Masculina: Ousmane Dembélé (França e PSG)
  • Bola de Ouro Feminina: Aitana Bonmatí (Espanha e Barcelona)
  • Troféu Kopa Masculino (melhor jogador sub-21): Lamine Yamal (Espanha e Barcelona)
  • Troféu Kopa Feminino (melhor jogadora sub-21): Vicky Lopez (Espanha e Barcelona)
  • Troféu Yashin Masculino (melhor goleiro): Gianluigi Donnarumma (Itália e PSG)
  • Troféu Yashin Feminino (melhor goleira): Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea)
  • Troféu Gerd Müller Masculino (artilheiro da temporada): Viktor Gyökeres (Suécia e Sporting)
  • Troféu Gerd Müller Feminino (artilheira da temporada): Ewa Pajor (Polônia e Barcelona)
  • Troféu Johan Cruyff Masculino (melhor treinador do futebol masculino): Luis Enrique (PSG)
  • Troféu Johan Cruyff Feminino (melhor treinador do futebol feminino): Sarina Wiegman (Inglaterra)
  • Clube Masculino do ano: PSG
  • Clube Feminino do ano: Arsenal
  • Troféu Sócrates (prêmio para coroar causas sociais e solidárias): Xana Foundation

Confira top 30 da Bola de Ouro

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Laminey Yamal (Barcelona)
  3. Vitinha (PSG)
  4. Mohamed Salah (Liverpool)
  5. Raphinha (Barcelona)
  6. Achraf Hakimi (PSG)
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  8. Cole Palmer (Chelsea)
  9. Gianluigi Donnaruma (Manchester City)
  10. Nuno Mendes (PSG)
  11. Pedri (Barcelona)
  12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  13. Harry Kane (Bayern de Munique)
  14. Désiré Doué (PSG)
  15. Viktor Gyökeres (Arsenal)
  16. Vinicius Jr. (Real Madrid)
  17. Robert Lewandowski (Barcelona)
  18. Scott McTominay (Napoli)
  19. João Neves (PSG)
  20. Lautaro Martinez (Inter de Milão)
  21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  22. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  23. Jude Bellingham (Real Madrid)
  24. Fabian Ruiz (PSG)
  25. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  26. Erling Haaland (Manchester City)
  27. Declan Rice (Arsenal)
  28. Virgil van Dijk (Liverpool)
  29. Florian Wirtz (Liverpool)
  30. Michael Olise (Bayern de Munique)
