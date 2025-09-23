Fortaleza termina 24ª rodada seis pontos atrás do Vasco, primeiro fora do Z-4

Foto: FERNANDA BARROS Marinho, atacante do Fortaleza

Independentemente dos confrontos paralelos das outras equipes que lutam contra o rebaixamento, a 24ª rodada já seria, por si só, muito complicada para o Fortaleza. Afinal, o Leão do Pici teria de enfrentar o Palmeiras-SP no Allianz Parque, em São Paulo, time que estava, naquele momento, com dez jogos de invencibilidade na elite nacional — período marcado por oito vitórias e dois empates.

A boa exibição do Leão do Pici na estreia do técnico Martín Palermo, contra o Vitória-BA, aliada à possibilidade — que se confirmou no dia da partida — de o Palmeiras ir a campo com um time alternativo, gerou, em alguns torcedores, um sentimento de: “Por que não sonhar?”. Em campo, o Tricolor até conseguiu fazer um primeiro tempo parelho, mas desmoronou na etapa final.

O placar de igualdade dos 45 minutos iniciais foi transformado em goleada na segunda metade do confronto, evidenciando a distância técnica e tática entre os dois times — algo totalmente dentro da naturalidade, vale ressaltar. Mas, conforme tem acontecido paralelamente no campeonato, alguns adversários diretos do Fortaleza contra o rebaixamento também tropeçaram.

O Vitória (17º), por exemplo, foi derrotado pelos reservas do Fluminense-RJ, por 1 a 0, no Barradão — resultado que jogou um “balde de água fria” no time baiano, que teria deixado a zona de rebaixamento em caso de triunfo. Outro que se deu mal na rodada foi o Juventude-RS, superado pelo embalado Mirassol-SP, por 2 a 0, no interior de São Paulo.

O Vasco da Gama-RJ, que é o primeiro clube fora do Z-4, viveu um cenário semelhante ao do Fortaleza: enfrentou um dos melhores times do país. Em clássico carioca contra o Flamengo, apesar do favoritismo rubro-negro, o Cruzmaltino se portou bem e, após sair atrás no placar, buscou — e sustentou — o empate. Com o resultado, a equipe passou a ter seis pontos a mais que o Leão do Pici.

O Sport, lanterna da tabela e próximo adversário do Tricolor na elite nacional, renovou as esperanças ao vencer o Corinthians-SP na Ilha do Retiro, por 1 a 0, chegando aos 14 pontos — quatro a menos que o clube cearense, que é o penúltimo colocado. Os dois nordestinos se enfrentam no dia 27, sábado, na Arena Castelão, em jogo crucial para ambos.

Quem também sorriu na rodada foi o Santos, do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Peixe ganhou um belo respiro na classificação com a vitória sobre os reservas do São Paulo, na Vila Belmiro, e alcançou os 26 pontos, oito a mais que o Fortaleza. O Atlético-MG, que perdeu para o Botafogo-RJ, estagnou nos 25 pontos e agora está em 15º lugar.

Em resumo, o Fortaleza iniciou a 24ª rodada com cinco pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e terminou com seis. Com 80% de chance de queda, segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão terá uma sequência muito importante no certame, com três dos próximos quatro jogos em casa, além de três embates diretos neste recorte: Sport e Vasco, no Castelão, e Juventude, fora.