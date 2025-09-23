Quem vai ser o camisa 9 do Ceará contra o São Paulo?

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Atacante Lucca pode ter primeira chance no time

A preparação antes do empate em 1 a 1 do Ceará com o Bahia, no sábado, 20, teve uma dúvida de última hora para o técnico Léo Condé. No duelo ante o Tricolor, o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo sem Pedro Raul, principal referência ofensiva da equipe.

Momentos antes da bola rolar, o clube informou que o camisa 9 havia sofrido um edema na região do quadril e, por isso, ficou fora do clássico nordestino. A ausência do artilheiro pegou até o comandante alvinegro de surpresa, já que o atacante havia treinado normalmente durante a semana.

“Foi no penúltimo treino. O Pedro fez a semana toda normal e fez o penúltimo treino, que foi de ajuste tático, e sentiu, no finalzinho. Um lance, e, de certa forma, nos surpreendeu, até porque a gente já estava com a equipe bastante mexida. Então, a escolha pelo Aylon foi nesse sentido. Eu fiz a opção pelo Aylon para não mexer ainda mais”, explicou Condé em entrevista coletiva.

Escolhido para ocupar a vaga, Aylon desempenhou a função contra o Bahia, mas acabou advertido com o terceiro cartão amarelo e será baixa para o próximo duelo, que acontecerá apenas no dia 29, contra o São Paulo, no Morumbis, pela 25ª rodada da Série A. Ou seja, a dúvida duplicou e o técnico terá de aproveitar o tempo livre para testar alternativas.

Caso Pedro Raul não se recupere e com Aylon já confirmado de fora, restam outras opções para a função de centroavante. Pedro Henrique surge como nome mais natural. Foi ele quem entrou em campo na vaga de Aylon diante do Bahia e já atuou em diferentes momentos como referência. Na atual temporada, soma seis gols em 31 partidas e ganha força devido à sua versatilidade.

Outro candidato é Lucca, contratado recentemente junto ao Internacional-RS. O jovem de 22 anos chegou para fazer sombra a Pedro Raul e assinou vínculo até 2027, mas ainda não estreou pelo Vovô.

Além dele, há ainda a opção de Guilherme, destaque da base, que viveu boa fase nas últimas semanas ao marcar três gols na campanha do título inédito da Copa do Nordeste sub-20, incluindo aquele que abriu o placar na final contra o Bahia. O centroavante de 19 anos já teve minutos no profissional e aparece como alternativa caso Condé opte por dar mais rodagem ao jovem.

Paulo Baya, Galeano, Rodriguinho e Fernandinho completam a lista de jogadores do setor ofensivo disponíveis. Apesar de não serem centroavantes de origem, podem ser utilizados em esquema mais móvel, especialmente se o treinador optar por velocidade e intensidade na frente contra o Tricolor paulista fora de casa.

O Alvinegro de Porangabuçu se reapresenta hoje, no CT de Porangabuçu, e vai iniciar sua preparação para encarar o São Paulo em mais um compromisso importante pela Série A. O time volta a campo na segunda-feira, 29, às 20 horas, no Morumbi, em São Paulo (SP), pela 25ª rodada da Série A. Com 28 pontos, o Vovô é 11º colocado na tabela de classificação.