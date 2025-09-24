Ceará ganha "reforços" contra o São Paulo em duelo fora de casa

Depois de enfrentar o Bahia bastante desfalcado, o Ceará terá novidades importantes à disposição para o duelo contra o São Paulo, na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas (horário de Fortaleza), fora de casa, no Morumbi, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No confronto, o técnico Léo Condé contará com até cinco retornos. Entre os “reforços” confirmados estão Matheus Bahia e Marcos Victor, que ficaram fora do clássico nordestino por força contratual, já que pertencem ao Bahia e não tinham condições de jogo.

Os dois jogadores voltam a ser alternativas importantes para o sistema defensivo, setor que precisou de ajustes no confronto passado. O camisa 79 é titular absoluto na lateral esquerda e tem papel ofensivo relevante no time, enquanto Marcos Victor disputa espaço na zaga.

Além deles, outros três atletas retornam após suspensões: Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho. O volante e o lateral-direito receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e estavam suspensos do jogo ante o Esquadrão. Já Rodriguinho foi expulso na mesma partida e cumpriu suspensão automática.

Com as voltas, o Ceará recupera parte significativa de sua espinha dorsal, que se tornou crucial para o time em 2025. Portanto, Condé terá novamente condições de escalar uma equipe próxima da considerada ideal, algo que não pôde fazer diante do Bahia.

Outro ponto que gera expectativa é a possível volta de Lucas Mugni. O meia argentino está em fase final de transição física e aguarda liberação do departamento médico para ser relacionado. Quando esteve de fora, contra Vasco e Bahia, Lourenço foi escolhido como substituto.

No ataque, o cenário ainda é de incerteza. O artilheiro Pedro Raul, que sofreu um edema na região do quadril, segue em tratamento. Ele desfalcou o time contra o Bahia e não tem presença confirmada no Morumbi. O camisa 9, referência ofensiva da equipe e autor de 13 gols em 2025, será reavaliado ao longo da semana.

Por outro lado, o Alvinegro de Porangabuçu não poderá contar com Aylon, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O atacante vinha sendo utilizado como alternativa no setor ofensivo, inclusive ocupando a vaga de Pedro Raul no empate diante do Bahia. Sem ele, o treinador terá de buscar outras soluções entre Pedro Henrique, Lucca ou Guilherme.

Em entrevista coletiva após o clássico nordestino, o próprio comandante alvinegro valorizou o intervalo entre as partidas como essencial para a recuperação e preparação do elenco.

“O mais importante, nesse momento, é conseguir recuperar os atletas que vêm jogando mais tempo. Primeiro, é recuperar esses jogadores e, ao mesmo tempo, preparar e dar mais ritmo de treino, jogo-treino com os meninos da base, para aqueles que precisam mais”, afirmou Condé.