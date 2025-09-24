Contra o Sport, Fortaleza inicia sequência de "finais" na luta contra o rebaixamento

Com 15 jogos restantes na Série A, o Fortaleza viverá, a cada rodada, um clima de “final” diferente. Alguns duelos, como os confrontos diretos na luta contra o rebaixamento, têm um peso naturalmente maior. É o caso do próximo rival que o Tricolor tem pela frente: o Sport, lanterna da tabela de classificação e que também vive um cenário de desespero na elite nacional.

As duas equipes encaram a partida como de “vida ou morte”. Uma derrota, seja para qual lado for, é catastrófica. Um empate também não resolve. Somente a vitória interessa. Afinal, para o Leão do Pici, a matemática contra a zona de rebaixamento não permite muito mais tropeços. De acordo com projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 42 pontos representam uma margem de risco baixo de queda, de 13,7%.

Para alcançar esta pontuação, porém, o caminho é longo. Atualmente com 18 pontos, os comandados do treinador Palermo precisam, nos 15 jogos finais, vencer oito — isso representa atingir 53% de aproveitamento. Uma arrancada histórica e complicada, é verdade, mas que pode ser alcançada caso o time tenha eficiência em confrontos como diante do Sport, em casa, com o apoio da torcida.

Aos que gostam de superstição, os números são favoráveis ao Tricolor quando o assunto é encarar o Rubro-Negro pernambucano na capital cearense. Jogando como mandante contra o rival nordestino, o Fortaleza não perde há 45 anos. A última vez foi em 1980, pela Taça de Prata, competição nacional que mais tarde se tornou o atual Campeonato Brasileiro.

Naquela ocasião, o Sport venceu por 2 a 1, no Presidente Vargas, diante de pouco mais de 16 mil torcedores. Marciano abriu o placar para o Fortaleza, mas Pita e Roberto viraram o jogo para o Leão da Ilha. Desde então, as equipes se enfrentaram outras 12 vezes com o Tricolor sendo mandante — recorte em que o time cearense venceu em sete oportunidades, além de cinco empates.

Derrotar o Sport no próximo sábado, 27, no Gigante da Boa Vista, é o primeiro passo. Logo depois, o Fortaleza recebe o São Paulo e entra em uma nova sequência decisiva, diante do Juventude-RS, em Caxias (RS), e do Vasco, em casa. As duas equipes, assim como o Leão do Pici, estão inseridas na luta contra o rebaixamento. O Jaconero é atualmente o 18º, enquanto o Cruzmaltino está em 16º, o primeiro fora do Z-4.

É crucial que o Tricolor consiga fazer uma boa pontuação nesse bloco de quatro partidas que se aproxima, porque, após isso, os duelos são complicados. Entre a 29ª e a 32ª rodada, o Leão visita o Cruzeiro (2º), recebe o Flamengo (1º), enfrenta o Santos-SP na Vila Belmiro — em reencontro com o técnico Juan Pablo Vojvoda — e faz o Clássico-Rei com o Ceará na Arena Castelão.