Apesar de gol perdido, Vina evolui fisicamente e deve ganhar mais chances com Condé

Foto: FERNANDA BARROS Vina acumula 63 minutos em campo

Principal nome da história recente do Ceará, o meia-atacante Vina constantemente tem seu rendimento observado com maior expectativa, seja pela capacidade técnica, seja pela trajetória construída no clube. A prova foi a atuação diante do Bahia, no sábado, 20, pela 24ª rodada da Série A.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o camisa 29 entrou em campo pouco depois de o Esquadrão empatar a partida e recebeu a missão de mudar o panorama do jogo. Apesar de o Vovô não ter pressionado como os torcedores esperavam, o desempenho individual do jogador agradou.

Atuando como meia avançado, Vina distribuiu bons passes e conseguiu municiar os atacantes, que desperdiçaram as oportunidades. Ele também foi protagonista nos acréscimos: ficou cara a cara com o goleiro Ronaldo, finalizou, viu o desvio do arqueiro e a bola bater na trave. Caso tivesse feito o gol, o Ceará teria saído vitorioso.

Mesmo sem marcar, o camisa 29 mostrou evolução física e adaptação ao estilo de jogo armado por Leo Condé. Com a função de “camisa 10” sem um dono definido, ele pode ganhar espaço nas próximas rodadas.

"O Vina é uma figura muito relevante na história recente do Ceará. Então por esse motivo a gente fica imaginando se tem como se encaixar. Eu até acho que ele tem uma qualidade, mas eu não colocaria (...) de prioridade nesse momento. Eu vejo que outros jogadores estão melhores", opinou o comentarista Thiago Minhoca no programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN, ontem.

O fator físico, inclusive, é central no debate. Após duas temporadas na Arábia Saudita, Vina voltou ao Brasil com rotação baixa e precisou de semanas de treino em Porangabuçu antes de estrear contra o Juventude-RS, no dia 30 de agosto.

Para Fernando Graziani, âncora do Esportes do POVO e colunista do O POVO, o meia pode elevar o setor ofensivo. "O ataque do Ceará é um problema, se não fosse um problema, não teria menos de um gol por jogo. O Vina é um jogador que tem qualidade. (...) Qual o meu argumento? Não é porque o Vina é o Vina, não. É porque ele é melhor do que qualquer jogador do Ceará, me parece ser o que tem mais qualidade para melhorar o setor problemático do time", comentou.

Graziani pondera, porém, sobre a capacidade física atual do meia e sobre o fato de Lourenço, atual titular, dar maior poder de marcação à equipe.

Técnico do Ceará, Léo Condé comentou sobre Vina após o empate com o Bahia e destacou a entrega do jogador nos treinos para evoluir fisicamente. "É um jogador que está se readaptando ao futebol brasileiro, mas está se dedicando muito no dia a dia. A evolução está sendo perceptível no sentido da evolução física. Tecnicamente, dispensa comentários. Com o passar do tempo, vai ter mais minutagem", disse.