Sem João Ricardo, Palermo avalia opções para o gol em duelo decisivo contra o Sport

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiros João Ricardo e Brenno em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos

Após a goleada sofrida para o Palmeiras-SP no fim de semana passado, o técnico Martín Palermo terá algumas questões defensivas para repensar visando o duelo contra o Sport-PE. Parte delas por necessidade. É o caso da disputa na baliza do time: sem João Ricardo, o comandante precisará escolher entre as quatro opções que tem no elenco.

Na estreia do treinador argentino, contra o Vitória-BA, em jogo que o Fortaleza venceu e não sofreu gols — algo que pouco aconteceu no ano —, Palermo escolheu João Ricardo para assumir a meta tricolor. O goleiro de 37 anos, que estava no banco de reservas nos dois duelos anteriores ao contra o time baiano, acumulava mais de dois meses sem atuar, boa parte por conta de uma lesão.

Helton Leite, contratado para suprir as ausências no gol — afinal, Brenno também estava lesionado —, vinha sendo o escolhido por Renato Paiva, ex-comandante do clube. Com João Ricardo em plenas condições, Palermo não hesitou em escalá-lo como titular diante do Vitória e o retorno do camisa 1 foi positivo: passou segurança e fez ótimas defesas ao longo da partida.

A tendência natural seria pela continuidade de João Ricardo na baliza, mas não ocorreu. O arqueiro, mais uma vez, sofreu lesão, agora uma tendinite no ombro direito, e sequer viajou para São Paulo. Com Helton Leite, Brenno e Vinicius Silvestre como opções prioritárias, Palermo optou pela escolha mais segura, do primeiro nome citado, que vinha com mais ritmo de jogo. O placar do duelo, porém, foi acachapante: 4 a 1 para o Palmeiras.

Em nenhum dos tentos do Verdão, Helton Leite cometeu alguma falha grave. É importante ressaltar que, em casos assim, o problema costuma ser o sistema defensivo como um todo — e foi o que aconteceu neste duelo em questão. Mas, com a camisa tricolor, o arqueiro não acumula bons números, o que naturalmente gera desconfiança em parte dos torcedores do Leão do Pici.

Desde que desembarcou na capital cearense, Helton Leite disputou seis confrontos como titular, recorte em que o Fortaleza amargou cinco derrotas e um empate. Neste período, o goleiro foi vazado 11 vezes, mesmo que também tenha feito algumas boas intervenções. Para o duelo contra o Sport, a tendência é de que o camisa 23 siga como titular.

Isso porque Brenno está há um longo período sem jogar, algo que deve pesar na decisão de Palermo. Neste ano, o número de partidas do goleiro é muito baixo: apenas cinco jogos. Reserva imediato de João Ricardo no início da temporada, ele sofreu uma lesão na mesma partida em que foi escalado como titular para substituir o companheiro, no Clássico-Rei contra o Ceará, na 13ª rodada — ainda assim, conseguiu ficar os 90 minutos em campo.

Vinicius Silvestre, que chegou a ter uma pequena sequência como titular com Renato Paiva, no empate contra o Corinthians (2 a 2) e na goleada sofrida para o Botafogo (5 a 0), deve seguir como quarta opção de Palermo, à frente somente de Magrão, recentemente reintegrado. Independentemente da escolha do comandante argentino no gol, o Fortaleza enfrentará o pior ataque da Série A, no caso, o Sport.