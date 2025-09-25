Vasco vence o Bahia e Fortaleza vê distância para sair do Z-4 aumentar

Foto: Matheus Lima/Vasco Vasco, de Diniz, venceu o Bahia em jogo remarcado

Em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A, o Vasco da Gama-RJ derrotou o Bahia de virada, por 3 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro, e complicou ainda mais a vida do Fortaleza na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o time carioca chegou aos 27 pontos e abriu nove de vantagem em relação ao Tricolor do Pici.

O olhar do Fortaleza agora passa a estar voltado para o Atlético-MG, que perdeu posições e é, no cenário atual, o 16º colocado da tabela de classificação — ou seja, o primeiro fora do Z-4. O Galo tem 25 pontos, sete a mais que o Leão. O Santos-SP, em 15º, aparece logo depois, com 26 pontos conquistados.

Vale ressaltar que o Atlético-MG tem dois jogos atrasados a cumprir no Brasileirão, um deles contra o próprio Fortaleza, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) válido pela 16ª rodada — o outro é contra o lanterna Sport, também em casa, válido pela 14ª rodada.

O time mineiro vive uma enorme crise na temporada. Na Série A, o Galo acumula seis jogos consecutivos sem vitórias, período marcado por quatro derrotas e dois empates. Por outro lado, é semifinalista da Copa Sul-Americana após eliminar o Bolívar ontem. O Atlético-MG, inclusive, é o único brasileiro remanescente no torneio.

O Fortaleza, por sua vez, iniciou a 24ª rodada com cinco pontos de diferença para o primeiro clube fora do Z-4, que era o Vasco, mas perdeu para o Palmeiras e viu a margem voltar a ser de sete pontos.

Em duelo de Leões, Fortaleza e Sport se enfrentam no próximo sábado, dia 27, na Arena Castelão, em clima de “final”. O clube cearense, vice-lanterna, e o time pernambucano, lanterna, precisam, a todo custo, da vitória para manter vivas as esperanças na luta contra o rebaixamento.