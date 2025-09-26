Ceará volta a ter Marcos Victor e Willian Machado: dupla ainda não sofreu derrotas na Série A

Foto: Samuel Setubal Marcos Victor ficou de fora do duelo com o Bahia

Na partida diante do São Paulo, marcada para segunda-feira, 29, o Ceará terá novamente à disposição uma das formações mais sólidas do seu sistema defensivo. A dupla de zaga formada por Marcos Victor e Willian Machado retorna a campo após o empate contra o Bahia, quando não pôde atuar junta por questões contratuais.

Isso porque Marcos Victor, emprestado justamente pelo Tricolor, ficou de fora do duelo no Castelão. Com isso, a zaga titular foi escalado com Marllon ao lado de Willian.

Agora, com o defensor de 23 anos novamente apto para jogo, a parceria entre Marcos Victor e Willian Machado pode se repetir pela quarta vez nesta Série A. É verdade que o recorte é curto, mas a dupla já apresenta números consistentes.

Em três partidas disputadas com os dois juntos, o Vovô não sofreu derrotas: vitórias contra Cruzeiro, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Castelão, além de empate diante do Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Ao todo, foram apenas três gols sofridos nesses compromissos, sendo dois contra o Cruzmaltino e um ante a Raposa.

Na derrota para o Juventude-RS, outra oportunidade em que não jogaram juntos, Willian foi ausência por suspensão automática após acumular três cartões amarelos. Na ocasião, Marcos Victor atuou ao lado de Éder. Após o duelo, disputado no dia 30 de agosto, Machado comentou sobre o desempenho da equipe e a importância da competitividade interna na zaga.

"O Ceará é privilegiado de ter bons zagueiros no elenco. Todos têm qualidade para jogar [...] Estamos enfrentando grandes equipes, isso não é fácil. Enfrentamos equipes com orçamento muito maior, com jogadores de qualidade, e a gente tem se portado muito bem defensivamente. Creio que a gente ainda tem coisa a melhorar, o segredo é não se acomodar", disse o defensor.

Apesar dos desfalques recentes — neste caso, a dupla citada —, o técnico Léo Condé valorizou a consistência do sistema defensivo e a entrega do elenco, mesmo com tantas dificuldades.

“A gente está fazendo uma campanha consistente. É claro que gostaríamos de vencer, principalmente diante do nosso torcedor. Mas o torcedor que veio aqui ficou orgulhoso da equipe, que mais uma vez entregou tudo dentro de campo. Jogamos muito desfalcados, por lesão, cartão e até por força de contrato de alguns atletas. Mesmo com todos esses problemas, conseguimos nos mobilizar e fazer um bom jogo”, afirmou em entrevista coletiva após o empate com o Bahia.

Forte na última linha, o Vovô divide com o Mirassol o posto de quinta melhor defesa do campeonato, com apenas 23 gols sofridos até aqui. O desempenho, inclusive, influencia diretamente na posição da equipe na Série A: 11º colocado com 28 pontos.