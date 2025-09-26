Fortaleza goleia o Sorriso-MT e joga por empate em casa por vaga nas quartas do Brasileiro

Foto: @juninho_paulista / divulgação Andson fez belas defesas e até um gol

O Fortaleza venceu o Sorriso-MT por 5 a 0 ontem, em partida válida pela ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Leão bateu o adversário do Centro-Oeste fora de casa e vem para Capital com a vantagem de jogar pelo empate. Os gols do Tricolor foram marcados por Neto (duas vezes), Andson, Dudu e Wendel.

A partida teve como principal enredo o duelo entre os velozes donos da casa e um Fortaleza extremamente encaixado na marcação; e como maior destaque a partida do goleiro Andson, que além do gol, fez defesas cruciais.

O Sorriso jogou em uma formação 4-0, que não utilizava pivôs. A troca de passes e posições foi o mote do time durante os 20 minutos iniciais. A superioridade numérica gerada pelo goleiro Tiago, que chegava ao centro da quadra muitas vezes, foi outra nuance tática usado pelo time mato-grossense.

Mesmo com a pressão exercida pelos mandantes, foi o Leão quem abriu o placar. Com cinco minutos no cronômetro, Neto e Wendel trocaram passes, abriram espaço na defesa do adversário e o camisa 34 abriu o placar com um belo chute.

Após o gol, o Tricolor dispôs os seus atletas em um losango que visava congestionar o centro da quadra. Sem um pivô para arrastar os fixos leoninos, o Sorriso acabou rodando muito a bola entre seus atletas e sem espaço para finalizar, acabavam chutando de longe.

O goleiro Andson foi um grande nome do Fortaleza durante o primeiro tempo. O camisa 19 fez defesas pontuais nas poucas vezes onde o time cedeu chances claras ao adversário. Entre os destaques negativos da primeira etapa está o alto número de faltas do Sorriso.

No início da segunda etapa, o Tricolor do Pici não teve a consistência defensiva dos primeiros 20 minutos e os donos da casa conseguiram ter mais chances de finalização. Um dos motivos para a queda de rendimento é o alto desgaste do Fortaleza, que passou por uma maratona de jogos na Taça Brasil e também enfrentou uma longa viagem para chegar à cidade mato-grossense.

O cenário melhorou graças ao destaque do Fortaleza no jogo — e no Campeonato. O goleiro Andson fez uma rápida leitura e deu mais tranquilidade para o time cearense. Após um chute do Sorriso, ele goleiro percebeu que Tiago estava fora de sua meta e decidiu ele mesmo arriscar o chute. O camisa 19 foi feliz, encobriu o companheiro de profissão e marcou um belo gol.

Após o segundo gol, os donos da casa decidiram partir para a estratégia de goleiro linha, o que deixou o time exposto e garantiu mais um gol para o adversário. A equipe mato-grossense perdeu a bola no ataque e Neto aproveitou o gol vazio para ampliar o placar.

Abatido, o Sorriso ainda sofreu o quarto e o quinto gol nos dois minutos finais de partida. Dudu roubou uma bola no meio da quadra e garantiu seu tento, enquanto Wendel atrapalhou a saída de bola adversária, fez o quinto-gol e garantiu o resultado.