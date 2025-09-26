Fortaleza pode ter retornos de Moisés e Kuscevic em jogo decisivo contra o Sport

Foto: Lucas Emanuel/FCF Moisés pode voltar a campo pela primeira vez desde abril

Diante do Sport, em duelo que marca o encontro entre lanterna e vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vive a expectativa de contar com dois retornos — embora o técnico Martín Palermo também tenha ausências importantes. Entre as possíveis voltas está a do atacante Moisés, que não atua desde o dia 13 de abril, quando se lesionou durante a partida contra o Internacional-RS.

Naquela ocasião, o atacante marcou um gol acrobático — que viria a ser anulado posteriormente — diante do Colorado. Em meio à euforia da comemoração, Moisés foi empurrado por Deyverson e sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele chegou a se recuperar parcialmente e entrou em transição, mas voltou a sentir dores na mesma região, o que adiou seu retorno.

Moisés já vem treinando com o elenco nas últimas semanas e se colocou à disposição. No planejamento do departamento médico tricolor, a ideia era que o atacante voltasse a campo após os compromissos contra o Vitória-BA e o Palmeiras-SP — ou seja, diante do Sport-PE. Caso seja relacionado, a tendência é que seja utilizado por Palermo em algum momento da etapa final.

Além de Moisés, que ainda é dúvida, vale ressaltar, o Leão deve contar com o zagueiro Benjamín Kuscevic. O chileno já estava disponível para o duelo contra o Palmeiras, mas a comissão técnica optou por deixá-lo treinar por mais uma semana para aprimorar o condicionamento físico. Ele, inclusive, pode aparecer como titular na equipe para substituir Emanuel Brítez, desfalque por suspensão.

Outras opções de Palermo para a posição são Lucas Gazal, o jovem Cristovam e Marcelo Benevenuto, que vinha tratando de um problema na coxa. Nenhum dos três jogadores atuou pelo Fortaleza na atual temporada. Ainda na defesa, Palermo terá de lidar também com as prováveis ausências do goleiro João Ricardo e do lateral-direito Tinga — ambos são dúvidas.

A escalação projetada do Tricolor, portanto, deve ser formada por Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Lucero e Yago Pikachu. A estrutura é semelhante àquela que o técnico usou em sua estreia, no triunfo sobre o Vitória, na Arena Castelão.

Do lado do Sport, o comandante Daniel Paulista terá o retorno de dois ex-Fortaleza: Lucas Lima e Pedro Augusto. Eles cumpriram suspensão na rodada passada, contra o Corinthians-SP, e voltam a ser opção diante do Leão do Pici. Em contraponto, o volante Zé Lucas, de 17 anos e titular absoluto do Rubro-Negro, está fora do jogo pelo acúmulo de três cartões amarelos.