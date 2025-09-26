Logo O POVO+
João Fonseca irá enfrentar Carlos Alcaraz em amistoso em Miami em dezembro
João Fonseca irá enfrentar Carlos Alcaraz em amistoso em Miami em dezembro

Fenômeno brasileiro ainda não enfrentou nenhum dos dois líderes do ranking mundial
Aos 19 anos, Fonseca é o número 1 do Brasil no ranking (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)
O tão aguardado encontro entre o principal tenista brasileiro e o top-1 do tênis mundial já tem data e local para acontecer. João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar no dia 8 de dezembro em Miami, em um jogo de exibição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 25.

O torneio, chamado Miami Invitation, vai marcar o primeiro confronto de tênis da história a ser realizado no loanDepot park, estádio que desde 2012 é a casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).

O evento conta ainda com mais uma partida. A americana Amanda Anisimova, 4ª do ranking da WTA, encara a britânica Emma Raducanu, 32ª da lista.

Considerado um dos tenistas mais promissores pelo nível de tênis apresentado no circuito internacional, João Fonseca (42º do mundo) , de 19 anos, já recebeu elogios de vários tenistas consagrados, como o sérvio Novak Djokovic e o norte-americano Andre Agassi. Recentemente, ele se destacou na Laver Cup ao integrar a equipe mundo e venceu o italiano Flávio Cobolli por 2 sets a 0.

Do outro lado, Carlos Alcaraz, líder do ranking, e dono de seis títulos de Grand Slam, desbancou recentemente o italiano Jannik Sinner do topo da lista da ATP ao consquistar o US Open em cima do rival, junto ao qual domina o circuito internacional há dois anos.

Fonseca comentou sobre o torneio e a chance de enfrentar o rival espanhol. "Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no loanDeport Park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial", disse.

Alcaraz seguiu a mesma linha e afirmou estar ansioso para entrar em quadra. "Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz", declarou.

