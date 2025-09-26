João Fonseca irá enfrentar Carlos Alcaraz em amistoso em Miami em dezembro

Foto: Al Bello/Getty Images/AFP Aos 19 anos, Fonseca é o número 1 do Brasil no ranking

O tão aguardado encontro entre o principal tenista brasileiro e o top-1 do tênis mundial já tem data e local para acontecer. João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar no dia 8 de dezembro em Miami, em um jogo de exibição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 25.

O torneio, chamado Miami Invitation, vai marcar o primeiro confronto de tênis da história a ser realizado no loanDepot park, estádio que desde 2012 é a casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).

O evento conta ainda com mais uma partida. A americana Amanda Anisimova, 4ª do ranking da WTA, encara a britânica Emma Raducanu, 32ª da lista.

Considerado um dos tenistas mais promissores pelo nível de tênis apresentado no circuito internacional, João Fonseca (42º do mundo) , de 19 anos, já recebeu elogios de vários tenistas consagrados, como o sérvio Novak Djokovic e o norte-americano Andre Agassi. Recentemente, ele se destacou na Laver Cup ao integrar a equipe mundo e venceu o italiano Flávio Cobolli por 2 sets a 0.

Do outro lado, Carlos Alcaraz, líder do ranking, e dono de seis títulos de Grand Slam, desbancou recentemente o italiano Jannik Sinner do topo da lista da ATP ao consquistar o US Open em cima do rival, junto ao qual domina o circuito internacional há dois anos.

Fonseca comentou sobre o torneio e a chance de enfrentar o rival espanhol. "Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no loanDeport Park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial", disse.

Alcaraz seguiu a mesma linha e afirmou estar ansioso para entrar em quadra. "Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz", declarou.