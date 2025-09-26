Lenda do tênis de mesa brasileiro, Biriba morre aos 80 anos

Foto: reprodução/CBTM Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, em homenagem feita pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Faleceu aos 80 anos o ex-mesa-tenista Ubiraci Rodrigues da Costa, conhecido como Biriba. Um dos brasileiros mais celebrados na modalidade, ele morreu nesta quinta-feira, 25, em São Paulo (SP).

O maior feito de Biriba enquanto atleta foi ter, aos 15 anos, derrotado seu ídolo e então top-1 e campeão do mundo na modalidade, o chinês Rong Guotan. O fato ocorreu em 1961, no Mundial de Pequim, na fase 32 avos de final do torneio.

"Um menino de 15 anos do Brasil derrota seu ídolo, em seu próprio país, com 15 mil torcedores torcendo para o chinês. Fiquei na história do tênis de mesa dos dois países e do mundo", lembrou o ex-jogador em entrevista a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBMT).

A vitória na China o consagrou entre os grandes esportistas da época, sendo comparado e dividindo capa de revista com Pelé e a tenista Maria Esther Bueno. Além da sessão de fotos com os heróis nacionais, Biriba também recebeu um telegrama do então presidente, Jânio Quadros, o parabenizando pela conquista.

"Era difícil uma criança ter alguma convivência com adultos naquela época. Pelé e Maria Esther eram quase adultos, eram tratados como adultos. Eu, por outro lado, quase uma criança. Não tinha essa liberdade de conversar com eles. Pelé era um ídolo, nem conversei direito. Mas tiramos fotos, os repórteres conduziram tudo", disse o mesa-tenista ao UOL sobre a famosa foto.

Assim como sua ascensão, a sua saída do cenário competitivo também foi meteórica. O jogador deixou o cenário profissional com somente 21 anos, alegando falta de apoio e condições para se manter em alto nível.

Este ano, em entrevista ao site oficial da CBMT, o atleta valorizou a prática esportiva e falou sobre os benefícios que o tênis de mesa trouxe a sua vida.

"Tênis de mesa não significa somente vitórias, título e fama. Para mim, o mais importante foram as amizades, a sociabilização das crianças. Eu era tímido e me desenvolvi socialmente. Ter espírito competitivo, saber ganhar e perder, nos prepara para a vida. Um abraço a todos, principalmente para crianças e jovens que estão iniciando, e um agradecimento à CBTM, que sempre foi tão gentil comigo", afirmou.